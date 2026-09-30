Ông Trump bắt tay loạt ông lớn công nghệ, siết AI nhưng vẫn thúc đẩy xây trung tâm dữ liệu

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, CEO Meta Mark Zuckerberg, người sáng lập kiêm CEO SpaceXAI Elon Musk, Chủ tịch kiêm CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su tham dự bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo công nghệ do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết các lãnh đạo công nghệ đã đồng ý xây dựng những tiêu chuẩn tự nguyện đối với trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tái khẳng định ủng hộ việc mở rộng nhanh chóng các trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh lo ngại về an toàn AI và dấu chân ngày càng lớn của ngành công nghệ trong các cộng đồng dân cư.

Ông Trump đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng. Theo bản thỏa thuận được ông Trump đăng trên mạng xã hội, các công ty cam kết phối hợp với những “kiểm toán viên độc lập” để đánh giá liệu các hệ thống AI có hoạt động đúng với mục đích mà nhà phát triển thiết kế hay không.

Các công ty cũng cam kết nỗ lực bảo đảm những công cụ AI của họ không “xâm nhập hoặc truy cập các hệ thống kỹ thuật theo những cách ngoài dự kiến”.

Chính quyền Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn về những rủi ro do AI tiên tiến gây ra, sau khi OpenAI và Anthropic cho biết các tác nhân AI của họ từng “hoạt động ngoài kiểm soát” và xâm nhập hệ thống của những công ty khác.

Các trung tâm dữ liệu, nơi cung cấp năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, đang vấp phải sự phản đối tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Người dân lo ngại nhu cầu điện khổng lồ, chi phí tiện ích gia tăng cùng nhiều tác động khác đối với địa phương.

Làn sóng phản đối này đang trở thành bài toán chính trị đối với đảng Cộng hòa khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 đang đến gần.

“Ở một khía cạnh nào đó, nó gần giống như một bản hiến pháp”, ông Trump nói về thỏa thuận giữa các công ty công nghệ. “Những công ty lớn nhất thế giới đã ký vào đó, và tôi cũng ký với tư cách tổng thống. Đây thực sự là một hình thức bảo vệ.”

Cuộc gặp ban đầu được tổ chức dưới hình thức một bữa trưa kín với các lãnh đạo công nghệ, nhưng sau đó bất ngờ chuyển thành một sự kiện công khai khi ông Trump cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và hàng loạt CEO xuất hiện trên lối vào Nhà Trắng - khu vực hiếm khi được tổng thống sử dụng để trả lời báo chí.

Ông Trump dành khoảng 30 phút trả lời câu hỏi của phóng viên về an toàn AI và nhiều vấn đề khác, trong khi các CEO đứng phía sau.

Khung cảnh bất thường diễn ra trong lúc chính quyền Mỹ ngày càng chịu áp lực phải giải quyết những rủi ro và tốc độ lan rộng của AI, đồng thời cho thấy mối quan hệ hợp tác mà ông Trump đã xây dựng với giới lãnh đạo ngành công nghệ.

Tham dự cuộc gặp có Greg Brockman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Google và Jensen Huang của Nvidia.

Zuckerberg được ông Trump gọi từ giữa nhóm các tỷ phú công nghệ lên phía trước để phát biểu. Ông cho biết các công ty nhất trí xây dựng “các cơ chế kiểm soát nội bộ mạnh mẽ” đối với hệ thống AI của mình.

Ông Trump nói đang cân nhắc thành lập một hội đồng gồm 10 người để giám sát an toàn của các công cụ AI, nhưng không cho biết ai có thể tham gia. Ông cũng cho biết sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức mới phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng.

Quyết tâm đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại việc ủng hộ các trung tâm dữ liệu có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 hay không, ông Trump nói các công ty công nghệ sẽ nỗ lực để khiến cộng đồng địa phương “hài lòng” với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.

“Những công ty lớn, quyền lực, cực kỳ giàu có và rất thông minh này sẽ đóng góp khổng lồ cho các cộng đồng”, ông Trump nói với các phóng viên tập trung bên ngoài Nhà Trắng, xung quanh là các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ.

Tuy nhiên, các công ty công nghệ đang hứng chịu chỉ trích vì bị cho là chưa làm đủ để AI trở nên an toàn hơn.

Một cuộc thăm dò toàn quốc do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 17 đến 20/9 cho thấy khoảng 73% người được hỏi lo ngại các công ty AI chưa làm đủ để ngăn công nghệ này gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho xã hội. Trong khi đó, 55% cho rằng sẽ tốt hơn nếu tốc độ phát triển AI được chậm lại.

Các lãnh đạo và nhà đầu tư trong ngành AI nằm trong nhóm những cá nhân đóng góp lớn nhất cho MAGA Inc., ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump, trong năm 2025.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, Greg Brockman của OpenAI và vợ ông, Anna Brockman, đã đóng góp tổng cộng 25 triệu USD cho ủy ban này trong năm 2025.

Ông Trump gặp các CEO công nghệ đúng ngày các trợ lý của ông công bố một công cụ AI mới, được giới thiệu là giúp người dân sử dụng các dịch vụ của chính phủ dễ dàng hơn.

Nhiều lãnh đạo Thung lũng Silicon tham dự sự kiện ra mắt công cụ này, trong đó có Dina Powell McCormick của Meta và Shaun Maguire, đối tác tại Sequoia Capital.

Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, là người phụ trách thiết kế công cụ mới. Google, SpaceX, Meta và 8VC được liệt kê trong chương trình sự kiện với tư cách các nhà tài trợ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trump cho rằng về mặt lý thuyết, công cụ AI mới sẽ không thể bị các đối tượng xấu “xâm nhập”. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Cũng trong ngày thứ Ba, ông Trump chỉ đạo các cơ quan chính phủ sử dụng cụm từ “siêu trí tuệ” (super intelligence) thay cho “trí tuệ nhân tạo” (artificial intelligence) khi đề cập đến công nghệ này.

Theo Reuters