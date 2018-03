Ông Trump bất ngờ muốn sớm rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-3 bất ngờ tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria, chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện diện quân ở nước này vì tương lai trước mắt của Syria.

“Chúng tôi đang giáng đòn thật mạnh vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chúng tôi sẽ sớm rút khỏi Syria. Hãy để những người khác giải quyết chuyện đó đi. Chúng tôi phải trở về đất nước của mình, nơi chúng tôi thuộc về, nơi chúng tôi muốn ở” – đài CNN dẫn lời Tổng thống Trump nói với đám đông ở bang Ohio trong bài phát biểu về chi tiêu cơ sở hạ tầng.

Ông Trump nhấn mạnh, Mỹ đã chi 7.000 tỉ USD ở khu vực Trung Đông, vì thế không lý gì Mỹ bỏ tiền đi xây các trường học để sau đó quân khủng bố phá hủy trong khi Mỹ lại không có ngân sách chi cho việc xây dựng trường học ở Ohio.

Tổng thống Donald Trump phát biểu ở Ohio ngày 29-3. Ảnh: CNN

Trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson từng nhắc đi nhắc lại rằng quân đội sẽ được duy trì trong khi các quan chức dân sự được tăng lên để ngăn cản một nhóm khủng bố mới hình thành ở Syria.

Do đó, tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria khiến các phát ngôn viên tại Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao kinh ngạc. Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi về bình luận của ông Trump sang cho Nhà Trắng còn phát ngôn viên bộ ngoại giao Heather Nauert khẳng định bà chưa nghe thông tin gì về việc rút quân khỏi Syria. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng không có bình luận nào.

Một quan chức quốc phòng Mỹ am hiểu chiến dịch đánh IS cho hay chưa rõ tuyên bố trên của ông Trump muốn nói gì. Theo ông, đánh giá hiện tại của quân đội Mỹ cho rằng bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc chuyện rút quân khỏi Syria do còn rất nhiều thách thức đặt ra ở Syria, theo CNN.

Vị quan chức đã chỉ ra một số thách thức. Ông nói việc phải tính toán xử lý ra sao với 400 tay súng IS nước ngoài đang bị SDF được Mỹ hậu thuẫn bắt giữ là một ví dụ cho thấy trở ngại nếu Mỹ rút quân.

Vị quan chức cũng nhận thấy Mỹ vẫn cần vạch ra một chính sách liên quan tới tương lai Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sự hiện diện quân sự liên tục của Nga tại Syria.

Các quan chức cấp cao trong chính phủ Tổng thống Trump cũng đã có thời gian thảo luận về tương lai ở Syria và những điều kiện cần đáp ứng cho phép Mỹ rút quân, vị quan chức trên nói. Ông thêm rằng mặc dù Tổng thống Trump có thể quyết định rút quân bất cứ lúc nào song các chỉ huy quân sự không đề nghị rút quân vào thời điểm này.

Một quan chức quốc phòng Mỹ thứ hai trước đó nói với CNN rằng các quan chức cấp cao đã tụ họp bàn về vai trò của Mỹ ở Syria và các thách thức đặt ra cho chính sách Mỹ ở đó.

Binh sĩ Mỹ lái một phương tiện quân sự ở làng al-Kherbeh, tỉnh Aleppo, Bắc Syria. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố sớm rút quân khỏi Syria của nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra chỉ sau vài giờ phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Dana White phát biểu trước báo giới rằng “nhiệm vụ quan trọng vẫn là đảm bảo sự thua trận lâu dài của những kẻ cực đoan bạo lực” ở Syria.

Mặc dù Tổng thống Trump cho hay Mỹ sẽ sớm giành lấy thắng lợi hoàn toàn trước IS, các quan chức quốc phòng Mỹ gần đây công khai thừa nhận cuộc chiến tiêu diệt IS đã bị chững lại đáng kể do chiến dịch “cành ô liu” loại bỏ người Kurd ở Afrin, Syria của Thổ Nhĩ Kỳ.

CNN bình luận, mong muốn rút khỏi Syria càng sớm càng tốt của Tổng thống Trump có thể làm hoang mang các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ bảo trợ. Ngoài ra, các bên đối đầu với đồng minh Mỹ ở Syria như lực lượng chính phủ Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhờ đó mà có những động thái quyết liệt hơn.

Câu nói “Mỹ sẽ để người khác giải quyết chuyện đó đi” của ông Trump dường như hàm ý nghi ngờ các nỗ lực của Mỹ trong việc đưa ra lệnh ngừng bắn, lên án các vụ ném bom của chính phủ Syria vào các khu vực dân thường hoặc giúp các bên liên quan trong nội chiến Syria tiến đến bàn đàm phán hòa giải, theo CNN.

Khoảng 2.000 binh lính Mỹ tại Syria đang chiến đấu cùng Lực lượng Dân chủ Syria để giành lại những khu vực bị IS chiếm đóng, gồm cả thành trì của IS là TP Raqqa, ABC News cho biết.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan về Phát triển Quốc tế nước này cũng điều hàng chục quan chức làm việc trên đất liền để ổn định các thành phố và thị trấn sau khi IS bị đánh bại. Họ hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc rà phá bom mìn, dọn dẹp các đống đổ nát và khôi phục các dịch vụ như điện, nước, trường học, bệnh viện.

Cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson nêu kế hoạch Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ở Syria để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình thời kỳ hậu chính quyền Tổng thống Bashar Assad. Hồi tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng nói rằng, quân đội Mỹ sẽ duy trì hiện diện ở Syria lâu nhất có thể để hỗ trợ các đối tác, ngăn chặn các nhóm khủng bố trở lại.

THÁI LAI