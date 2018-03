Ông Trump bất ngờ muốn rút khỏi Syria, Lầu Năm Góc ngã ngửa

Ngày 29-3, Tổng thống Donald Trump dường như muốn báo hiệu việc 'nhanh chóng' rút quân khỏi Syria, khiến Lầu Năm Góc và bộ ngoại giao không khỏi bất ngờ.

"Nhân tiện, chúng ta đang tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chúng ta sẽ rút khỏi Syria sớm thôi. Hãy để những người khác giải quyết nó đi" - ông Trump nói với đám đông ở bang Ohio trong một bài phát biểu về chi tiêu cơ sở hạ tầng.

Theo đài ABC, có khoảng 2.000 binh lính Mỹ tại Syria đang chiến đấu cùng Lực lượng Dân chủ Syria để thu hồi những khu vực bị IS chiếm đóng, trong đó bao gồm cả TP Raqqa, nơi bị IS xem là thành trì.

Ngoài ra, bộ ngoại giao và Cơ quan về Phát triển Quốc tế cũng triển khai hàng chục quan chức làm việc trên đất liền để ổn định các thành phố và thị trấn sau khi IS bị đánh bại. Họ hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc rà phá bom mìn, dọn dẹp các đống đổ nát và khôi phục các dịch vụ như điện, nước, trường học, bệnh viện.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại bang Ohio. Ảnh: ABC News

Trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson từng nhắc đi nhắc lại rằng quân đội sẽ được duy trì trong khi các quan chức dân sự được tăng lên để ngăn cản một nhóm khủng bố mới hình thành ở Syria.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ sẽ "sớm" rút đi dường như khiến các phát ngôn viên tại Lầu Năm Góc và bộ ngoại giao kinh ngạc. Cụ thể, Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi về bình luận của ông Trump sang cho Nhà Trắng còn phát ngôn viên bộ ngoại giao Heather Nauert khẳng định bà chưa nghe thông tin gì về việc rút quân khỏi Syria.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng không đưa ra bình luận nào.

Nhận xét của ông Trump còn trái ngược với lời nói trước đây của ông về hoạt động của quân đội Mỹ khi ông liên tục nhấn mạnh rằng Washington không đặt ra thời hạn hoặc báo trước hành động cho kẻ địch.

Trong khi liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đạt được những thành quả nhất định trong việc chống IS, tổ chức khủng bố này vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông Mattis, Tillerson và đặc phái viên Mỹ của liên minh Brett McGurk đều khẳng định Washington sẽ duy trì hiện diện tại Syria đến khi nào IS bị đánh bại và một tiến trình chính trị được tiến hành. Đến nay, cả 2 điều này đều chưa diễn ra.

Ông Trump mở lời với Lầu Năm Góc về bức tường biên giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis hôm 29-3 về việc có thể dùng ngân sách quân đội như thế nào cho xây dựng bức tường tại biên giới với Mexico.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dana White hôm 29-3 cho biết ông Mattis đã thảo luận ý tưởng nói trên với Tổng thống Trump, tuy nhiên chi tiết cuộc thảo luận chưa được tiết lộ.

Hồi tuần rồi, Tổng thống Trump đã ký dự luật chi tiêu 1,3 ngàn tỉ USD, trong đó có sự gia tăng lớn trong ngân sách dành cho quốc phòng, tuy nhiên khoản chi dành cho bức tường biên giới nói trên hết sức khiêm tốn. Ông Trump cần tới 25 tỉ USD cho dự án này nhưng dự luật mới được ký thành luật nói trên chỉ chi 1,6 tỉ USD cho bức tường, công nghệ giám sát và các biện pháp an ninh biên giới khác.

Bảo Hạnh (Theo ABC News)