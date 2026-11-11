Ông Trump bất ngờ mời chủ tịch tổ chức võ thuật làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Ngày 9/11, Dana White, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch tổ chức võ thuật tổng hợp UFC, xuất hiện tại phòng họp báo Nhà Trắng và tham gia cuộc họp báo cùng Tổng thống Donald Trump.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Trump đăng thông điệp trên mạng xã hội Truth Social vào cuối tuần, đề nghị ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên, ngày 8/11, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng ông chỉ nói đùa về đề xuất này.

Tại cuộc họp báo, ông White cho biết bản thân "luôn muốn thử làm việc này". Ông còn trực tiếp mời các phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên, đồng thời khẳng định không có tham vọng chính trị.

Chủ tịch UFC kể rằng ông đang dự một trận đấu ở London, Anh, thì nhận được cuộc gọi từ ông Trump thông báo về bài đăng trên Truth Social.

Sự việc khiến điện thoại của ông liên tục đổ chuông khi nhiều người và cơ quan truyền thông tìm cách liên hệ.

"24 giờ qua trong cuộc đời tôi thật điên rồ. Theo đúng nghĩa đen, mọi người, mọi cơ quan truyền thông đều gọi cho tôi. Tôi không muốn có hành động thiếu tôn trọng nên đã không nói gì cho đến khi ông ấy lên tiếng trước", ông White nói.

Ông Trump giải thích ý tưởng mời bạn thân đảm nhận vị trí Thư ký báo chí xuất hiện sau một ngày làm việc không mấy thuận lợi với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ cho biết ông không rõ vì sao mình nghĩ đến tên Dana White, nhưng quyết định gửi đề xuất cho một nhóm phóng viên.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Trump tiếp tục hỏi Chủ tịch UFC có muốn nhận công việc này hay không. Ông còn chỉ vào tấm biển phía sau bục phát biểu, nhấn mạnh hình ảnh Nhà Trắng và Washington sẽ luôn xuất hiện phía sau người đảm nhiệm vị trí này.

Ông White cảm ơn Tổng thống Mỹ nhưng một lần nữa khẳng định không muốn tham gia chính trường. Đáp lại, ông Trump nói: "Tôi vô cùng thất vọng khi nghe điều này. Tạm biệt tất cả mọi người".

Ông Trump đang tìm người đảm nhiệm vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng sau khi bà Karoline Leavitt rời đi hồi tháng 8. Người kế nhiệm bà, Katie Zacharia, cũng từ chức vào tháng trước, chỉ sau chưa đầy 1 tuần làm việc.

Ngoài quan hệ công việc, ông Trump và ông White là bạn bè lâu năm. Tổng thống Mỹ từng tham dự nhiều sự kiện UFC kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Tháng 6 vừa qua, Mỹ còn tổ chức một giải đấu UFC trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Ông White cũng từng phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào các năm 2016, 2020 và 2024.