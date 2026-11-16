Ông Trump bất ngờ lên tiếng về Jensen Huang trước chuyến thăm châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh CEO Nvidia Jensen Huang sau khi trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho ông tại hội nghị thượng đỉnh “Kỷ nguyên vàng mới”, tổ chức ở Viện Hòa bình Mỹ, Washington, D.C., ngày 8/10/2026. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, sau khi nhà đồng sáng lập này từ chức giữa bê bối đời tư và những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Phát biểu với báo giới trước chuyến đi đến Manila dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, ông Trump cho rằng việc ông Huang trở lại điều hành Nvidia là một phương án đáng cân nhắc.

“Tôi nghĩ việc Jensen trở lại - rất nhiều người đang đề nghị ông ấy quay lại. Đó chắc chắn không phải là ý tưởng tồi”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Huang đã rút ra bài học từ những sự việc vừa qua.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một bức thư ngỏ kêu gọi Nvidia đưa Huang trở lại đang thu hút sự chú ý. Theo The Guardian, Elon Musk cùng hơn 165.000 người khác đã tham gia chiến dịch vận động này.

Chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ có gì đặc biệt?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 bắt đầu chuyến công du châu Á, với các điểm dừng tại Philippines và Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.

Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc họp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại châu Á. Ảnh: Reuters.

Tại Manila (Philippines), ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo các nước Đông Nam Á và ký thỏa thuận thương mại với Thái Lan. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ tới Thâm Quyến (Trung Quốc) tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tâm điểm chuyến công du là cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Tập Cận Bình và ông Putin bên lề hội nghị APEC, dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Mỹ siết quyền truy cập từ xa vào chip AI tiên tiến

Cũng trong ngày 16/11, Bộ Thương mại Mỹ công bố quy định mới nhằm kiểm soát việc truy cập từ xa vào các dòng chip AI tiên tiến thông qua trung tâm dữ liệu tại một số quốc gia thứ ba.

Theo chính phủ Mỹ, quy định tạm thời cuối cùng (IFR) được thiết kế để ngăn các biện pháp hạn chế tiếp cận công nghệ nhạy cảm của nước này bị lách thông qua những thỏa thuận cung cấp dịch vụ điện toán từ xa tại các quốc gia khác.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ phải xin giấy phép khi tái xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil.

Động thái diễn ra sau những thông tin cho rằng Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore nơi Alice Huang từng làm việc, đã chuyển giao chip Nvidia tiên tiến cho các doanh nghiệp khác. Alice Huang hiện bị nghi có liên hệ với tình báo.

Cổ phiếu Nvidia giảm 2,67% ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 16/11, xuống còn 158,51 USD/cổ phiếu. Diễn biến này khiến vốn hóa hãng chip Mỹ giảm khoảng 100 tỷ USD, còn 3.820 tỷ USD.

Ông Tom Stevenson, Giám đốc đầu tư tại Fidelity International, nhận định thị trường đang bước vào một tuần với nhiều sự kiện có khả năng tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư, trong đó có báo cáo tài chính của Nvidia, biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kế hoạch IPO được mong đợi của Anthropic, công ty phát triển mô hình AI Claude.

“Kết quả kinh doanh của Nvidia luôn được theo dõi sát sao, nhưng chưa bao giờ áp lực lại lớn như trong tuần sau khi CEO kiêm nhà sáng lập công ty từ chức. Các con số dự kiến vẫn tích cực, với doanh thu đạt 108 tỷ USD, tăng 12% so với quý trước. Tuy nhiên, sự chú ý sẽ tập trung vào định hướng tương lai của công ty dưới ban lãnh đạo mới”, ông Stevenson nói.