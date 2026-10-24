Ông Trump bất ngờ gỡ thuế hàng Canada trước bầu cử

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 23/10 (giờ địa phương), việc nới thuế áp dụng với một số mặt hàng, trong đó có ván ép, sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, CNA cho biết.

Động thái này có thể giúp Thượng nghị sĩ Susan Collins giành lợi thế trong cuộc đua tại bang Maine, khu vực giáp biên giới Canada, nơi bà đang phải đối mặt với thách thức lớn từ một ứng viên đảng Dân chủ. Maine cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại của ông Trump.

Trên mạng xã hội, bà Collins cho biết đã “đạt được” các ngoại lệ thuế quan đối với những mặt hàng thiết yếu cho ngành nông nghiệp của bang, bao gồm các nhà sản xuất việt quất, khoai tây, táo và rong biển.

Đảng Dân chủ đang nhắm đến ghế của bà Collins trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử ngày 3/11.

Nền kinh tế Mỹ và Canada có mối liên kết chặt chẽ, với khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada được đưa sang thị trường Mỹ.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ gia tăng kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ hồi tháng 8, khiến ông Trump áp thêm hàng loạt mức thuế mới.

Theo Nhà Trắng, quyết định hôm 23/10 không chỉ gỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng mà còn áp thuế lên những sản phẩm mới, trong đó có thảm, một số loại van và phế phẩm. Các biện pháp thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 30/10.

Bà Collins cho biết nhiều nông dân tại Maine phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng, vật liệu đóng gói và các sản phẩm khác nhập từ Canada. Những mặt hàng này hoặc không có nhà cung cấp thay thế tại Mỹ, hoặc chỉ có thể thay thế với chi phí đáng kể.

Các mức thuế trước đó của ông Trump đối với ôtô, thép, nhôm và gỗ đã giáng đòn mạnh vào Canada, khiến việc làm bị cắt giảm và đà tăng trưởng kinh tế suy yếu. Canada đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong năm nay sau hai quý liên tiếp kinh tế tăng trưởng âm.

Những mức thuế ông Trump áp dụng sau khi đàm phán đổ vỡ ảnh hưởng đến lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD, tương đương 5,5% kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Các mặt hàng bị tác động trải rộng từ gậy khúc côn cầu đến xi măng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu bằng cách áp thuế trên diện rộng đối với cả đồng minh lẫn đối thủ, với lập luận rằng các quốc gia khác đang lợi dụng Mỹ.

Ông cũng công khai gắn một số lời đe dọa áp thuế với các mục tiêu chính trị và đối ngoại, biến công cụ thương mại thành đòn bẩy trong quan hệ với các nước khác.