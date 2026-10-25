Ông Trump bất ngờ bỏ phiếu sớm, kêu gọi cử tri làm điều từng bị ông chỉ trích

Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo nhãn dán "Tôi đã bỏ phiếu" sau khi bỏ phiếu sớm tại Văn phòng Giám sát Bầu cử Quận Palm Beach ở Florida hôm 24/10. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10, theo giờ địa phương, đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Palm Beach, bang Florida, đồng thời kêu gọi các cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm – một hình thức mà ông từng nhiều lần chỉ trích. Động thái diễn ra khi đảng Cộng hòa đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Bảy đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Palm Beach, bang Florida, lựa chọn hình thức bỏ phiếu sớm ở bang quê hương mà ông đã chọn làm nơi sinh sống.

Trong các cuộc vận động trước ngày bầu cử 3/11, ông Trump liên tục kêu gọi cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với lập trường trước đây của ông, khi Tổng thống Mỹ nhiều lần lên tiếng chỉ trích hình thức này. Động thái mới nhằm huy động lực lượng cử tri nòng cốt của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử có thể khiến đảng này mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Khi được phóng viên hỏi liệu ông có bỏ phiếu cho toàn bộ các ứng viên của đảng mình hay không, ông Trump trả lời: “Chắc chắn là như vậy”.

Tổng thống Mỹ thường xuyên đặt nghi vấn về tính an toàn của các hình thức bỏ phiếu sớm. Ông từng tuyên bố, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng phiếu bầu qua thư, các thùng nhận phiếu và những phương thức bỏ phiếu khác trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 – cuộc bầu cử ông thất bại – đã bị sử dụng để gian lận kết quả.

Ông Trump cũng nhiều lần kêu gọi chỉ tổ chức bỏ phiếu trực tiếp trong một ngày duy nhất, đúng ngày bầu cử.

“Công tố viên liên bang đã phát hiện khả năng có hàng trăm nghìn phiếu bầu bất hợp pháp”, ông Trump nói với các phóng viên.

Đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện bang California, cáo buộc chính quyền bang không tham gia nỗ lực xác minh tình trạng của 20.000 người bị nghi không phải công dân Mỹ, nhằm ngăn những lá phiếu gian lận được tính vào kết quả bầu cử.

California đề nghị thẩm phán bác yêu cầu loại bỏ 20.000 phiếu bầu qua thư nói trên, đồng thời gọi cáo buộc của chính quyền liên bang là “một chiêu trò chính trị liều lĩnh”.

Trong nhiều năm, ông Trump liên tục khuếch đại những tuyên bố sai lệch về tình trạng gian lận cử tri trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, ông cũng triển khai các bước đi nhằm gia tăng quyền kiểm soát của chính phủ liên bang đối với hoạt động bầu cử tại Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy các biện pháp hạn chế bỏ phiếu qua thư, dù bản thân ông từng sử dụng hình thức này. Ông cũng gây sức ép buộc các nghị sĩ thông qua dự luật yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc bằng chứng khác xác nhận quốc tịch khi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện cho biết dự luật Safeguard American Voter Eligibility (SAVE America Act), nhằm siết chặt các yêu cầu xác minh tư cách cử tri, hiện chưa có đủ sự ủng hộ để được thông qua.

Trong phần lớn thời gian của tháng 10, ông Trump liên tục di chuyển giữa các bang để vận động, hỗ trợ những ứng viên Cộng hòa. Đảng này đang đối mặt với nhiệm vụ đầy thách thức là giữ quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Florida hồi tháng 8/2026, ông Trump đã bỏ phiếu qua thư. Ông cũng cho biết đã sử dụng hình thức này trong một cuộc bầu cử bổ sung tại Florida hồi đầu năm nay.

Trái lại, khi tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump đã trực tiếp đến điểm bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử.

Theo Bloomberg