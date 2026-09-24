Ông Trump bán đi hàng chục triệu USD cổ phiếu công nghệ Mỹ chỉ trong một tháng

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Theo hồ sơ kê khai tài chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố mới đây, ông Trump đã thực hiện hơn 1.100 giao dịch chứng khoán trong tháng 7.

Trong đó, Microsoft là doanh nghiệp có lượng cổ phiếu được ông Trump bán ra nhiều nhất. Ông thực hiện 6 giao dịch, với tổng giá trị lên tới 31 triệu USD.

Ông Trump cũng bán số cổ phiếu Amazon trị giá tới 26 triệu USD. Bên cạnh đó, ông cũng bán cổ phiếu Meta Platforms, với tổng giá trị tối đa được cho là 630.000 USD. Ông cũng bán tối đa khoảng 365.000 USD cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google.

Trong tháng 7, ông Trump cũng bán khoảng 1 triệu USD cổ phiếu Nvidia với 2 giao dịch, đồng thời thực hiện một giao dịch mua cổ phiếu Nvidia với giá trị tương đương. Ông cũng tiếp tục mua cổ phiếu của một số tập đoàn công nghệ lớn khác, tuy nhiên, số giao dịch bán vẫn nhiều hơn số giao dịch mua.

Tính chung trong tháng, ông Trump đã thực hiện hơn 700 giao dịch bán, trong khi giao dịch mua chỉ gần 400 giao dịch, theo hồ sơ kê khai.

Các bản kê khai cũng cho thấy ông Trump đã gia tăng đầu tư vào một số doanh nghiệp sản xuất phần cứng, chip trong lĩnh vực máy tính và viễn thông, cũng như các công ty có hoạt động sản xuất tại Mỹ.

Ngày 31/7, ông mua số cổ phiếu trị giá tới 500.000 USD của Texas Instruments, một trong những nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, cùng cổ phiếu Broadcom, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chip mạng và phần mềm.

Ông Trump cũng mở các khoản đầu tư mới trị giá hàng trăm nghìn USD tại hai tập đoàn công nghệ lâu năm là IBM và Cisco Systems.

Ông Trump cũng thực hiện giao dịch với cổ phiếu của các công ty do tỷ phú Elon Musk điều hành. Ngày 10/7, ông Trump mua khoảng 15.001 đến 50.000 USD cổ phiếu SpaceX, sau đó bán số cổ phiếu trị giá từ 1.001 đến 15.000 USD vào ngày 17/7.

Hay sau khi mua khoảng 100.001 đến 250.000 USD cổ phiếu Tesla vào ngày 15/6 và tiếp tục mua khoảng 15.001 đến 50.000 USD cổ phiếu công ty này vào hôm sau, ông Trump sau đó đã bán cổ phiếu hãng xe điện này qua 4 giao dịch, với tổng giá trị từ 131.004 đến 365.000 USD. Tuy nhiên, đến ngày 27/7, ông tiếp tục mua thêm cổ phiếu Tesla trị giá từ 100.001 đến 250.000 USD.

Theo phân tích của CNBC, tổng giá trị giao dịch mua và bán của ông Trump trong tháng 7 ước tính từ 79 triệu đến 270 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 6, ông Trump có thể đã thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu và quỹ ETF, với tổng giá trị từ 78,1 triệu đến 263,1 triệu USD.

Còn bản kê khai tài chính thường niên năm 2025 của Tổng thống cho thấy ông đã thực hiện hơn 21.000 giao dịch chứng khoán trên 8 tài khoản, với tổng giá trị ít nhất 858 triệu USD.

Tuy nhiên, “danh mục cổ phiếu và trái phiếu của Tổng thống Trump được các tổ chức tài chính bên thứ ba quản lý độc lập”, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle cho biết khi trả lời câu hỏi của CNBC về bản kê khai mới nhất.

“Cả Tổng thống Trump và bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông đều không có khả năng chỉ đạo, tác động hoặc đưa ra ý kiến về cách thức đầu tư vào danh mục này, cũng như thời điểm mua hoặc bán các khoản đầu tư”, ông Ingle nói.

Đáng chú ý, ông Michael Burry, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng của Mỹ và là nhân vật được khắc họa trong bộ phim The Big Short, mới đây đã dự báo cổ phiếu ngành bán dẫn và AI có khả năng sẽ giảm giá.

Ông cho rằng chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành chip nhớ có thể không kéo dài, cổ phiếu các nhà sản xuất chip nhớ “đã tăng lên mức giá vô lý so với giá trị thực” và có thể “lao dốc mạnh”.

Theo một bài viết trên Substack, ông Burry cho biết ông gia tăng đáng kể các vị thế bán khống đối với Micron Technology, Nebius Group, Palantir Technologies và quỹ ETF iShares Semiconductor, một quỹ đầu tư theo dõi nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn.