Ông Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran, Tehran chờ Mỹ hồi đáp về Hormuz

"Điều này không đúng sự thật. Tôi không đưa ra đề nghị nào với họ cả”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Arise News

Theo báo The Hill, cả hãng thông tấn Axios và đài CNN trước đó đều dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ ông Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng, với điều kiện Tehran phải thể hiện "các tiến bộ cụ thể" trong vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Mỹ từng nêu các mục tiêu then chốt của chiến dịch chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu bom hạt nhân, triệt tiêu khả năng tấn công các nước láng giềng của quốc gia Hồi giáo và tạo điều kiện để người dân Iran lật đổ giới lãnh đạo nước này.

Iran hiện không sở hữu vũ khí hạt nhân và phủ nhận ý định phát triển loại vũ khí này. Tuy nhiên, họ khẳng định có quyền phát triển năng lực năng lượng hạt nhân trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với chương trình "Face the Nation" của đài CBS, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như các vấn đề khác, nhưng sẽ không chấp nhận các hành vi "bắt nạt hay cưỡng ép".

Iran chờ phản hồi chính thức của Mỹ về eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi chính thức từ phía Mỹ trong hôm nay (29/9) về đề xuất mở lại eo biển Hormuz.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Araghchi phát biểu: "Có những điều kiện đã được Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh và các điều kiện này cần phải được thực hiện để eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại. Nếu phía Mỹ quả quyết họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hoặc một giải pháp hòa bình, chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó”.

Ông Araghchi đã gặp các nhà trung gian hòa giải từ Qatar và Pakistan hôm 28/9, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận đã trở nên "nghiêm túc hơn" kể từ khi Iran trình bày kế hoạch của mình.

“Các nhà trung gian Qatar đã đưa ra những ý tưởng và chúng tôi đã thảo luận về chúng. Họ dự kiến ​​sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này với phía Mỹ một lần nữa, sau đó phản hồi cuối cùng của Mỹ sẽ được chuyển tới chúng tôi. Nếu có phản hồi, phía Qatar sẽ chuyển thông tin đó cho chúng tôi và quyết định sẽ được đưa ra tại Tehran dựa trên cơ sở đó… Trọng tâm hiện tại chỉ là eo biển Hormuz và việc mở lại eo biển này phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện nhất định mà chúng tôi đã thông báo cho phía bên kia”, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói thêm.