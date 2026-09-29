Ông Trump bác thông tin đề nghị nới trừng phạt Iran, Tehran sẵn sàng đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 27/9/2026. Ảnh: Reuters

Ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không đưa ra đề nghị nào với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng Washington có thể nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Tehran.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết ông Trump sẵn sàng xem xét nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran bị phong tỏa trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng, với điều kiện Tehran có những bước tiến cụ thể về vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định thông tin trên không đúng và ông không đưa ra đề nghị như vậy.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác, song không chấp nhận sức ép hoặc sự cưỡng ép.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ tự bảo vệ trước các sức ép, đe dọa và tấn công. Tehran cũng tiếp tục khẳng định không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân và cho rằng nước này có quyền phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích năng lượng.

Quan chức Mỹ và Iran ngày 28/9 đã tiến hành các cuộc trao đổi riêng rẽ với các bên trung gian trong nỗ lực mới nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho rằng giải pháp ngoại giao là con đường để tháo gỡ bế tắc hiện nay. Theo ông, việc mở lại Eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc các điều kiện do Tehran đưa ra được đáp ứng.

Trước đó, phía Iran đưa ra một đề xuất có thể dẫn tới việc mở lại Eo biển Hormuz và tạm dừng giao tranh trong khu vực sau 7 ngày. Tuy nhiên, ông Trump ngày 26/9 tuyên bố bác bỏ kế hoạch này.

Ông Araqchi sau đó cho biết các bên trung gian chưa chính thức chuyển tới Tehran thông báo về việc Washington bác bỏ đề xuất. Iran đang chờ quan điểm chính thức của Mỹ trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Những diễn biến ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ngày 29/9, giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, bất chấp dấu hiệu xuất khẩu dầu thô trong khu vực đang phục hồi.

Theo Reuters