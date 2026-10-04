Ông Trump bác khả năng cấm xuất khẩu diesel

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Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết phương án cấm xuất khẩu “chưa bao giờ thực sự được cân nhắc”, đồng thời đánh giá cao việc các nước châu Âu chủ động xả kho dự trữ nhiên liệu để ổn định thị trường.

Trước đó, Mỹ từng phát tín hiệu xem xét biện pháp này nhằm hạ giá năng lượng trong nước, làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đối với thị trường quốc tế.

Tuyên bố của Washington được đưa ra trong bối cảnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí xả tổng cộng khoảng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ chiến lược trong vòng 4 tháng tới, nhằm giảm áp lực nguồn cung liên quan tới căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết sẵn sàng phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để triển khai các biện pháp tương tự. Giới phân tích nhận định việc xả kho có thể giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu trong ngắn hạn, song hiệu quả còn phụ thuộc vào quy mô và tốc độ đưa nguồn cung ra thị trường.

Trong bối cảnh năng lực lọc dầu hạn chế và nhu cầu cao, châu Âu hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn diesel nhập khẩu, khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục nhạy cảm trước các biến động chính sách.