Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ Washington có thể tiến hành thêm các hành động quân sự trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang trở lại.

Theo kênh Gulf News ngày 23/10, ông Trump cho biết Mỹ có thể tiến xa hơn một chút trong các hoạt động quân sự, với mục tiêu được công bố là ngăn chính quyền Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 22/10 trước khi lên đường tới bang Iowa, ông Trump nói: “Điều này lẽ ra phải được các tổng thống tiền nhiệm thực hiện từ lâu. Cuộc chiến với Iran - chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh và có thể sẽ còn tiến xa hơn một chút”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong bối cảnh tình hình đang bế tắc, khẳng định Washington không tiến hành đàm phán với Tehran và ám chỉ hành động mới có thể sớm diễn ra.

Ông nói: “Không, tôi nghĩ chúng tôi không đàm phán. Chúng tôi sẽ có hành động theo cách này hay cách khác. Điều đó sẽ xảy ra khá sớm”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ mục tiêu, thời điểm hoặc quy mô của bất kỳ chiến dịch quân sự bổ sung nào.

Đáp lại, Hải quân IRGC cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hỗ trợ tàu thuyền đi qua những vùng biển mà Tehran cho là không an toàn. T

Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng việc Washington “kiên quyết thúc giục các tàu thuyền đi qua những tuyến đường biển đã bị rải thủy lôi một cách trái phép đã khiến số vụ sự cố hàng hải ngày càng gia tăng”.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 22/10, tuyên bố của IRGC nhấn mạnh rằng: “Quân đội Mỹ, lực lượng gây hấn, phải hiểu rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, phạm vi đối đầu sẽ mở rộng tới các căn cứ của những lực lượng gây hấn trong khu vực”.

Tuyên bố của Hải quân IRGC nêu rõ: “Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc”.

Trước đó, IRGC cho biết lực lượng của họ đã tấn công bốn tàu tham gia hoạt động chuyển dầu giữa các tàu trên vùng biển Vịnh Ba Tư, khiến các tàu này bốc cháy. Trong khi đó, ba tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz.

Cảnh báo của IRGC được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho biết quân đội Mỹ đã âm thầm bắt đầu rút binh sĩ khỏi các căn cứ trên khắp Trung Đông, trong khi Washington yêu cầu nhân viên ngoại giao rời khỏi một số cơ quan đại diện tại khu vực.