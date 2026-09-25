Ông trùm sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả bị đề nghị 30 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sau 2 ngày xét hỏi, ngày 25/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood) và một số đơn vị liên quan chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 29 bị cáo trong vụ án.

Trong đó, 2 bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt mức án 30 năm tù cho cả 3 tội danh. 27 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Bản luận tội nêu rõ, căn cứ các chứng cứ đã được thẩm tra, lời khai của các bị cáo, lời trình bày của những người tham gia tố tụng… có đủ cơ sở khẳng định cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 29 bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, còn có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm; ở một số địa phương còn có cán bộ suy thoái về đạo đức, vì động cơ vụ lợi đã tiếp xúc, móc nối với doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm.

Để xử lý nghiêm minh các bị cáo, trong vụ án này, việc áp dụng hình phạt được thực hiện trên nguyên tắc xử lý nghiêm các bị cáo là chủ mưu, cầm đầu, đứng đầu doanh nghiệp, giữ vai trò chính, chỉ đạo, điều hành và các bị cáo có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý Nhà nước lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi phạm tội.

Đồng thời, Viện Kiểm sát bảo đảm phân hóa trách nhiệm hình sự trên cơ sở vị trí, vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội; xem xét các bị cáo làm công hưởng lương, không được hưởng lợi, thực hiện theo chỉ đạo của chủ doanh nghiệp, không có quyền quyết định; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt tương xứng, bảo đảm nghiêm minh nhưng có sự phân hóa phù hợp, đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với từng bị cáo.

Trong vụ án này, đối với các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” Viện Kiểm sát xác định bị cáo Vũ Mạnh Cường là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án.

Hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm chính và cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Tiếp theo là bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), sau đó là các bị cáo là cổ đông, giữ chức vụ tại các công ty, người được hưởng lợi trong vụ án. Đối với các bị cáo là nhân viên cấp dưới, thực hiện theo chỉ đạo, Viện Kiểm sát đề nghị xem xét giảm đáng kể nếu có ý thức khắc phục toàn bộ hậu quả đối với phần thiệt hại do mình gây ra.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ,” tại phiên tòa, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Giám đốc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) đã khai nhận hành vi phạm tội, khắc phục thêm một phần hậu quả và gia đình cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả đối với số tiền nhận hối lộ.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định bị cáo Dinh là người đứng đầu cơ quan, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, do đó cần có mức hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe.

Trong các bị cáo bị truy tố về các tội: “Đưa hối lộ,” “Môi giới hối lộ,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” Viện Kiểm sát xác định bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó cần có mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa.

Trên cơ sở tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thiệt hại do các bị cáo gây ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo các mức án như sau:

Bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) bị đề nghị mức án từ 18 đến 19 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 13 đến 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Đưa hối lộ.” Tổng hợp hình phạt, bị cáo Cường bị đề nghị mức án 30 năm tù cho cả 3 tội danh.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị đề nghị từ 15 đến 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Đưa hối lộ.” Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà bị đề nghị mức án 30 năm tù cho cả 3 tội danh.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 6 đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Tổng hợp hình phạt của 2 tội, bị cáo Kiên bị đề nghị từ 17 đến 19 năm tù.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (Quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.”

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” Viện kiểm sát đề nghị các mức án đối với các bị cáo:

Nguyễn Thu Thủy (Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) từ 5 đến 6 năm tù. Nguyễn Thị Mai Hương (nhân viên kế toán nội bộ, thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) từ 4 đến 5 năm tù. Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Nasaka Á Châu) từ 5 đến 6 năm tù. Nguyễn Hữu Việt (nhân viên kinh doanh Công ty Nasaka Á Châu) từ 3 đến 4 năm tù.

Các bị cáo Bùi Thị Hà Thu, Đặng Thị Hòa và Bùi Thị Lý (cùng là kế toán bán hàng Công ty Nasaka Á Châu) cùng bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù. Nguyễn Văn Tú (Giám đốc Công ty Hacofood, Công ty Win CT) bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù.

Lê Xuân Son (Phó Giám đốc, kiêm nhân viên kinh doanh Công ty Win CT) từ 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Safaco) và Phạm Văn Giang (nhân viên kinh doanh Công ty Win CT) cùng bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù.

Nguyễn Văn Thắng (Giám đốc Công ty Darifa) và Bùi Cao Sơn (Giám đốc, nhân viên kinh doanh Công ty Phúc An Khang) cùng bị đề nghị từ 18 đến 24 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Tự Đại (nhân viên kinh doanh Công ty Phúc An Khang), Nguyễn Văn Hiển, Vũ Tiến Dũng và Nguyễn Đức Phương (cùng là nhân viên kinh doanh Công ty Darifa), Lê Thị Thu Hà (Kế toán trưởng Công ty Darifa) cùng bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù.

Mức án đề nghị đối với các bị cáo bị truy tố về các tội: Đưa, nhận và môi giới hối lộ gồm: Bị cáo Phạm Thị Hương (Trưởng phòng phát triển sản phẩm Công ty Rance Pharma, Hacofood) bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù về tội “Đưa hối lộ.”

Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Giám đốc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị từ 15 đến 16 năm tù, Bùi Thị Trang (nhân viên của Dinh) bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ.”

Ba bị cáo bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”, gồm: Phạm Gia Khải bị đề nghị từ 36 đến 42 tháng tù, Nguyễn Văn Quân từ 4 đến 5 năm tù, Nguyễn Văn Hòa từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo./.