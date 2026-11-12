Ông trùm phim siêu anh hùng mất ghế sau loạt bom tấn gây thất vọng

Mới đây, Hollywood chấn động trước thông tin James Gunn và Peter Safran chính thức bị thay thế khỏi vị trí lãnh đạo DC Studios. Sau bốn năm nắm quyền, hai nhân vật đứng sau kế hoạch tái thiết vũ trụ siêu anh hùng DC phải nhường ghế cho Jeremy Latcham, cựu lãnh đạo Marvel Studios. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt dự án điện ảnh của DC có thành tích thương mại không đạt kỳ vọng.

Theo Variety, sự ra đi của James Gunn và Peter Safran phản ánh những bất ổn trong chiến lược phát triển thương hiệu DC. Dù từng được giao nhiệm vụ xây dựng một vũ trụ điện ảnh thống nhất trong vòng mười năm, bộ đôi lãnh đạo chưa thể tạo ra sức hút đủ lớn để cạnh tranh với Marvel, đặc biệt khi chi phí sản xuất liên tục ở mức cao.

James Gunn và Peter Safran được cho là sẽ rời vị trí lãnh đạo DC Studios sau bốn năm điều hành.

Được bổ nhiệm vào năm 2022, James Gunn và Peter Safran từng được kỳ vọng sẽ đưa DC thoát khỏi giai đoạn khó khăn sau thất bại của những bộ phim như The Flash và Aquaman and the Lost Kingdom. James Gunn vốn nổi tiếng với bộ ba Guardians of the Galaxy của Marvel, trong khi Peter Safran sở hữu kinh nghiệm sản xuất nhiều tác phẩm thương mại thành công, đặc biệt là thương hiệu kinh dị The Conjuring.

Dấu mốc lớn đầu tiên của họ là Superman ra mắt năm 2025, do James Gunn đạo diễn và David Corenswet đóng chính. Với kinh phí sản xuất khoảng 225 triệu USD, bộ phim thu về hơn 618 triệu USD trên toàn cầu. Đây được xem là thành tích tích cực, giúp DC lấy lại phần nào niềm tin của khán giả sau những lần thay đổi định hướng.

Superman (2025) là một trong những dự án nổi bật của DC dưới thời James Gunn, thu hơn 618 triệu USD toàn cầu theo số liệu trong bài.

Tuy nhiên, thành công của Superman chưa đủ tạo ra sức bật cho toàn bộ vũ trụ điện ảnh. Đến tháng 7/2026, Supergirl trở thành cú vấp lớn khi chỉ thu về khoảng 126 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất lên tới 170 triệu USD. Theo IndieWire, bộ phim được ước tính gây thiệt hại khoảng 100 triệu USD, trở thành một trong những thất bại đáng chú ý của DC dưới thời lãnh đạo cũ.

Tháng 10/2026, Clayface tiếp tục ra rạp với doanh thu khoảng 109 triệu USD so với kinh phí 44 triệu USD. Dù có kết quả khả quan hơn Supergirl, tác phẩm kinh dị khai thác phản diện của Batman vẫn chưa tạo ra hiện tượng phòng vé. Variety dẫn nguồn tin trong ngành cho rằng bộ phim cần thêm doanh thu từ những kênh phát hành khác để đạt điểm hòa vốn.

Supergirl và Clayface được nhắc đến trong những tranh luận về hiệu quả thương mại của các dự án DC.

Một vấn đề khác nằm ở quyết định lựa chọn nhân vật. Thay vì ưu tiên phát triển những biểu tượng nổi tiếng như Batman, Wonder Woman hay The Flash, James Gunn dành nhiều nguồn lực cho các nhân vật ít phổ biến hơn. Chiến lược này được đánh giá có tham vọng sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro thương mại, đặc biệt khi khán giả ngày càng thận trọng với phim siêu anh hùng.

Ở mảng truyền hình, kết quả cũng chưa thực sự đồng đều. Peacemaker với John Cena từng được yêu thích trong mùa đầu tiên, nhưng mùa thứ hai không tạo được mức độ thảo luận tương đương. Trong khi đó, Lanterns ghi nhận lượng người xem tương đối tốt nhưng chưa được gia hạn mùa tiếp theo. Thành công của The Penguin lại bắt nguồn từ dự án được phê duyệt trước khi James Gunn và Peter Safran tiếp quản DC.

Những thay đổi trong cơ cấu quản lý được cho là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tương lai lãnh đạo DC Studios.

Theo The Hollywood Reporter, những bất đồng về cơ cấu quản lý cũng góp phần dẫn đến quyết định thay thế. Sau thương vụ Skydance mua lại Warner Bros. Discovery vào tháng 10/2026, ban lãnh đạo mới muốn DC Studios trực thuộc bộ phận điện ảnh do Dana Goldberg và Josh Greenstein điều hành. Điều này khác với mô hình trước đây, khi James Gunn và Peter Safran có quyền tự chủ lớn và báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo tập đoàn.

Bên cạnh đó, IndieWire cho rằng việc cắt giảm chi phí là yếu tố quan trọng. Hợp đồng dành cho James Gunn và Peter Safran được đánh giá có chế độ đãi ngộ cao, trong khi Skydance đang chịu áp lực cải thiện hiệu quả tài chính sau thương vụ sáp nhập. Việc bổ nhiệm Jeremy Latcham được xem là lựa chọn phù hợp hơn với chiến lược quản lý mới.

Jeremy Latcham, người từng tham gia nhiều dự án Marvel, được nhắc đến như nhân vật có thể tiếp quản DC Studios.

Jeremy Latcham dự kiến chính thức tiếp quản DC Studios từ ngày 1/12. Ông từng tham gia phát triển nhiều dự án quan trọng của Marvel như Iron Man, The Avengers và Spider-Man: Homecoming. Kinh nghiệm xây dựng vũ trụ điện ảnh Marvel khiến ông được kỳ vọng có thể giúp DC tìm lại sự ổn định.

Dù mất quyền lãnh đạo, James Gunn và Peter Safran không hoàn toàn rời DC. James Gunn tiếp tục thực hiện Man of Tomorrow, phần phim mới về Superman dự kiến ra mắt ngày 9/7/2027, trong khi cả hai vẫn tham gia sản xuất một số dự án truyền hình và hoạt hình.

James Gunn được cho là vẫn tiếp tục gắn bó với dự án Man of Tomorrow dù có thay đổi ở vị trí điều hành.

Việc James Gunn mất ghế đánh dấu thêm một cuộc thay đổi lớn tại DC Studios. Sau nhiều lần tái thiết, hãng phim sở hữu Superman, Batman và Wonder Woman vẫn đang tìm kiếm chiến lược đủ sức tạo nên thành công lâu dài. Với Jeremy Latcham, thử thách không chỉ là cải thiện doanh thu mà còn là khôi phục niềm tin của khán giả vào tương lai vũ trụ siêu anh hùng DC.