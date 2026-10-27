'Ông trùm' phim kiếm hiệp U80 muốn sinh thêm con

Gần đây, đạo diễn Trương Kỷ Trung tiết lộ trong một buổi livestream rằng vợ ông đang chuẩn bị mang thai lần thứ 5. Cặp đôi mong muốn có thêm một bé trai.

Trương Kỷ Trung bên bà xã trẻ đẹp kém 31 tuổi.

Bà Đỗ - vợ đạo diễn Trương Kỷ Trung - nhấn mạnh rất yêu trẻ nhỏ và mong muốn có một gia đình đông con, nhiều phúc. Theo quan điểm của bà, “càng sinh nhiều con càng thông minh, càng sinh càng đáng yêu”.

Trương Kỷ Trung được mệnh danh là “ông trùm phim kiếm hiệp” khi gắn liền với nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng như: Tam quốc diễn nghĩa, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp và Lộc đỉnh ký. Sau hàng chục năm, ông vẫn được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Sinh năm 1951, Trương Kỷ Trung bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình từ những năm 1980. Từ đầu những năm 2000, ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong dòng phim võ hiệp.

Trương Kỷ Trung là "ông trùm" phim kiếm hiệp.

Thời hoàng kim, Trương Kỷ Trung được truyền thông Hoa ngữ ca ngợi là một trong những người góp phần định hình dòng phim võ hiệp Kim Dung trên truyền hình Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trương Kỷ Trung giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như: Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Theo thống kê trong giới giải trí, vị đạo diễn sở hữu khối tài sản ước tính 300 triệu NDT (hơn 46 triệu USD).

Trương Kỷ Trung và bà Đỗ Tinh Lâm kết hôn năm 2017 và hiện có 3 con chung gồm: 1 trai, 2 gái. Ngoài ra, ông Trương cũng cùng vợ nuôi dưỡng Martin - con trai riêng của bà Đỗ từ phương pháp thụ tinh nhân tạo trước đó. Ở các cuộc hôn nhân trong quá khứ, vị đạo diễn 75 tuổi cũng đã có những người con riêng hiện trưởng thành.

Trương Kỷ Trung mong muốn có thêm con, ông yêu trẻ nhỏ.

Việc cặp vợ chồng cách nhau 31 tuổi lên kế hoạch sinh con thứ 5 nhận về hai luồng quan điểm. Những người ủng hộ cho rằng họ có quyền tự quyết nếu đủ năng lực tài chính và sức khỏe. Ngược lại, nhiều ý kiến e ngại về vấn đề tuổi tác. "Họ dường như chỉ nghĩ đến bản thân. Khi đứa trẻ trưởng thành, người cha có thể đã không còn. Liệu đó có thực sự là hạnh phúc?", một tài khoản bình luận.

Việc kết hôn với người kém nhiều tuổi khiến Trương Kỷ Trung đã phải đối mặt với những bàn tán từ công chúng. Tuy nhiên, ngôi sao 75 tuổi khẳng định, ông rất hạnh phúc và liên tục lên tiếng bảo vệ người bạn đời.

Trương Kỷ Trung cho biết chính vợ trẻ mang đến cho ông nguồn sống tích cực. Ông hết lời khen ngợi vợ trẻ rất chu đáo, đảm đang, biết cách vun vén cho tổ ấm khiến ông yên tâm làm việc.

Những năm qua, do tuổi cao sức yếu, Trương Kỷ Trung không còn tích cực sản xuất phim ảnh mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con tại một trang trại ở nông thôn.

Đạo diễn thường đăng tải hình ảnh bận rộn chăm con, làm vườn, chăm sóc nhà cửa trên trang cá nhân. Trương Kỷ Trung còn cho cải tạo khu vườn để làm một công viên thu nhỏ cho cả gia đình vui đùa lúc rảnh rỗi.

Trương Kỷ Trung cho biết sức khỏe hiện tại khá ổn định, vẫn có thể làm việc với cường độ cao. Ông dành lời cảm ơn cho Đỗ Tinh Lâm vì luôn chăm sóc, quan tâm và tạo cho ông cảm giác gia đình là nơi bình yên để trở về.