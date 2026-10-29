'Ông trùm' Mr.Pips và 'phó tướng' Mr.Hunter khai bị 'tổng hành dinh' ở Thổ Nhĩ Kỳ ép phải 'sống ảo' trên mạng

Hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa.

Tiếp tục với phần xét hỏi, trong ngày xét xử thứ 3, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) và các đồng phạm là nhân viên dưới quyền về quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình thông qua các sàn giao dịch.

Mr.Pips và Mr.Hunter “đổ tội” cho người khác

Theo khai báo của bị cáo Phó Đức Nam, năm 2018 có quen một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran và cả hai bàn bạc để xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các website được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia thị trường hợp pháp dù các sàn không được cấp phép.

Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Mr.Pips cho hay, hệ thống các sàn giao dịch cổ phiếu đều do Uran triển khai.

Đến năm 2019, “ông trùm” này bắt đầu làm với Lê Khắc Ngọ và khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn giao dịch tại Việt Nam. Ngoài ra, Nam cũng khai không nhớ lập bao nhiêu công ty “ma” vì việc quản lý ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), còn tại TP HCM do Bùi Trung Đức (đã bị phạt 18 năm tù vào năm 2025).

Còn, bị cáo Lê Khắc Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ khoảng năm 2017, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội. Đến tháng 4-2019, Ngọ được Mr.Pips tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến. Bị cáo Ngọ cũng thừa nhận biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng vẫn chia sẻ vì nghĩ rằng chỉ nói về lợi ích của sàn giao dịch này.

Khi vào làm với Mr.Pips, công ty đã hoàn thiện các phòng ban vận hành trôi chảy và Ngọ chỉ liên quan bộ phận sale. Theo bị cáo Ngọ, Bùi Trung Đức gần như là “tổng quản lý chăm sóc khách hàng” của toàn bộ đường dây lừa đảo. Sau khi bộ phận sale làm việc với khách, xác nhận khách nạp tiền lần đầu và mở tài khoản, nhân viên sale sẽ bàn giao khách cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ thời điểm đó, nhân viên chăm sóc khách hàng do Đức quản lý sẽ hướng dẫn, tư vấn khách đầu tư và đặt lệnh.

Trước tòa, cả Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam đều cho rằng, Bùi Trung Đức và bộ phận chăm sóc khách hàng của anh ta được hưởng lợi lớn, lên đến 7% số tiền các bị hại nạp vào. Tuy nhiên, nhóm này lại “không có mặt ở đây để cùng chịu trách nhiệm bồi thường”.

Bản thân Nam và Ngọ là người hưởng lợi cao nhất là 3-5% lợi nhuận sau khi từ toàn bộ chi phí. Thù lao của nhân viên được trả bằng tiền Việt, còn Mr.Pips và Mr.Hunter nhận vàng hoặc USD. Nam khai được hưởng lợi khoảng 500 tỷ đồng, còn Ngọ cho biết đã nhận 143 miếng vàng nặng tổng cộng 142kg.

Bị ép “sống ảo” và cuộc tháo chạy khỏi Việt Nam

Để thu hút khách hàng, nhóm này đăng hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên các kênh mạng được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Theo cáo buộc của VKS, sự hào nhoáng, khoa trương trong hình ảnh của 2 “ông trùm” trên mạng xã hội là một phần quan trọng khiến các nhà đầu tư mắc bẫy. Trong đó, Mr.Pips nổi tiếng với các clip nằm giữa đống vàng, vung ngoại tệ quanh căn nhà đầy hàng hiệu; trong khi đó Mr.Hunter xuất hiện với những bức ảnh tựa lưng vào chiếc Ferrari đỏ, tay đeo đồng hồ Richard Mille.

Thế nhưng, khai báo tại tòa Mr.Pips trình bày, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khắc hàng thực thiện. Bản thân sau khi lập kênh mạng xã hội, tiktok tên “Mr.Pips” cũng do bộ phận maketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa của Nam để tư vấn khách hàng.

Còn theo Mr.Hunter khai nhận, tháng 5-2024, "tổng văn phòng" bên Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời yêu cầu Nam và Ngọ phải tạo dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook, TikTok, đánh bóng hình ảnh để dụ được nhiều người. Lê Khắc Ngọ cho biết biệt danh “Mr.Hunter” do bộ phận marketing nghĩ ra để phục vụ hoạt động trên mạng xã hội. Các kênh TikTok, Facebook cũng do công ty quản lý, xây dựng; Ngọ không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung; tất cả ảnh và video clip đều được dàn dựng theo kịch bản của họ.

Khai báo về cuộc cuộc tháo chạy khỏi Việt Nam của đường dây lừa đảo này, “ông trùm” Phó Đức Nam khai rằng, khi Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8-2023, Nam lập tức chuyển toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia với khoảng 50-60 người để tiếp tục dụ dỗ khách hạng nạp tiền đầu tư. Theo Mr.Pips, các sàn giao dịch của mình không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp; đối tượng và đồng phạm gian dối khi dụ dỗ họ tham gia đầu tư nhưng thực tế là “đánh bạc”.

Còn về phần Lê Khắc Ngọ, tháng 5-2025, nhận lời mời của công ty bên Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm trụ sở sàn chứng khoán ngoại hối của họ, thực tế cũng là một mô hình lừa đảo. Thời gian này, Mr.Hunter biết tin Bùi Trung Đức vừa bị cơ quan Công an bắt giữ và khám xét văn phòng. Do đó, Ngọ xuất cảnh về ngay Campuchia, cố thủ trong một văn phòng, tự làm việc đơn độc. Lúc này, Mr.Pips cũng rút toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia thành lập đại bản doanh mới, cách văn phòng Ngọ vài khu nhà. Ngọ bị xác định trốn truy nã, sau đó bị dẫn độ từ về Việt Nam ngày 13-12-2025, khi đang tìm cách nhập cách trái phép từ Campuchia sang Philippines.