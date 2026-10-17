Ông trùm Mercedes-Benz Việt Nam báo lãi tăng gấp 3,5 lần sau khi mở rộng sang VinFast

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, Mã: HAX) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 41 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh nghiệp cũng ghi nhận quy mô tài sản và nợ phải trả tăng, chủ yếu gắn với hàng tồn kho và các khoản vay ngắn hạn.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của Haxaco đạt 4.048 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 30%, lên 3.758 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp đạt 290 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 7%, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính khoảng 62 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng đạt 202 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 129 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ.

Ngoài hoạt động kinh doanh chính, thu nhập khác của Haxaco tăng từ hơn 64 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 146 tỷ đồng. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, khoản thu nhập này chủ yếu đến từ tiền hỗ trợ kinh doanh xe.

Kết quả, Haxaco ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 57 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 22 tỷ đồng, so với mức âm 27 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận trước thuế hơn 57 tỷ đồng nêu trên, doanh nghiệp thực hiện khoảng 28,5% kế hoạch năm.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Haxaco cho biết doanh thu hợp nhất trong 9 tháng đầu năm tăng chủ yếu nhờ mở rộng quy mô hoạt động.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) trở thành công ty con của Haxaco từ tháng 3/2026 và được hợp nhất vào báo cáo tài chính kể từ thời điểm doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát. Việc hợp nhất VFG vào báo cáo tài chính từ tháng 3/2026 là một trong những yếu tố làm tăng quy mô doanh thu hợp nhất của Haxaco trong năm nay.

VFG được thành lập ngày 6/8/2025 với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Doanh nghiệp là một trong những hệ thống phân phối, đại lý ủy quyền ô tô điện VinFast tại Việt Nam. Đầu tháng 8/2026, VFG tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của VFG là ông Trần Duy Ngọc, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Hà Nội.

VFG vận hành hệ thống đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố, gồm VFG Kim Giang tại Hà Nội, VFG Ninh Bình, VFG Vĩnh Phúc, VFG Cần Thơ, VFG An Giang, VFG Lâm Đồng, VFG Bắc Giang, VFG Nam Định và VFG Long An.

Bên cạnh yếu tố mở rộng quy mô, kết quả lợi nhuận hợp nhất còn được hỗ trợ bởi hiệu quả hoạt động cải thiện tại công ty mẹ và các khoản thu nhập phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động đầu tư, mở rộng hệ thống kinh doanh thông qua các công ty con.

Hàng tồn kho vượt 2.100 tỷ đồng, nợ phải trả tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Haxaco đạt 3.748 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 2.951 tỷ đồng, với hàng tồn kho hơn 2.117 tỷ đồng.

Riêng danh mục hàng hóa đạt khoảng 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 635 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho của doanh nghiệp chủ yếu là xe ô tô. Theo thông tin trong báo cáo, một phần hàng hóa cuối kỳ được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngân hàng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ 1.109 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.293 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.640 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Haxaco đạt gần 1.455 tỷ đồng, bao gồm gần 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 200 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Thuyết minh khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tại ngày 30/9/2026 của Haxaco. (Nguồn: BCTC quý III của Haxaco).