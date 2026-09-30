'Ông trùm' Mao Đại gây ám ảnh: Vẻ ngoài bình thản che giấu sự tàn nhẫn

"Trùm cuối" trong vỏ bọc doanh nhân

Những ngày qua, sức nóng của bộ phim điện ảnh Trại buôn người đã khuấy đảo phòng vé với loạt thành tích ấn tượng. Chỉ mất 3,5 ngày, phim đã cán mốc 100 tỷ đồng, suất chiếu hàng ngày lên tới 5.000 - một con số thuộc hàng kỷ lục tại thị trường phim Việt. Nhờ vậy, dàn diễn viên của "Trại buôn người" cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Tạo hình của Danis Nguyễn trong phim điện ảnh Trại buôn người. Ảnh: NVCC

Một trong những nhân vật phản diện tạo được ấn tượng chính là trùm cuối Mao Đại. Vẻ điềm tĩnh đến lạ kỳ, dưới vỏ bọc của một doanh nhân tập đoàn đa quốc gia M, chuyên làm từ thiện với các dự án vì cộng đồng, Mao Đại xây dựng cho mình đế chế lừa đảo tạo nhiều đất nước. Gương mặt "búng ra phản diện" nhưng bình thản của Danis Nguyễn đã giúp anh hóa thân vào ông trùm thành công.

"Điều khó nhất với nhân vật này chính là làm sao lột tả được toàn bộ sự tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm coi con người như một công cụ kiếm tiền và sẵn sàng loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng nhưng lại xem đó là việc hiển nhiên, diễn ra hằng ngày", Danis chia sẻ về Mao Đại trong phim.

"Trùm cuối" Mao Đại và dàn diễn viên trong phim Trại buôn người.

Để có được màn hóa thân xuất sắc trong Trại buôn người, Danis Nguyễn đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về các hình tương ông trùm trên thế giới, cách họ hành xử với đàn em và thái độ của họ trước cái ác. Nhờ sự cộng hưởng ăn ý từ Quách Ngọc Ngoan và Pông Chuẩn, nhân vật "trùm cuối" Mao Đại đã mang đến thành công cho anh, được khán giả đón nhận nhiệt tình. Tuyến phản diện của phim cũng là tuyến gây nên nỗi ám ảnh tột cùng với người xem khi tới rạp vì một loạt các thủ đoạn tra tấn, kìm kẹp, hành hạ không thương tiếc các nạn nhân trong trại buôn người, nhờ đó góp phần mang lại thành công vang dội như hiện nay cho bộ phim.

Cột mốc đặc biệt

Danis Nguyễn luôn tự thấy mình may mắn khi trong năm 2026 được ra mắt công chúng ở hai dự án lớn là Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh và Trại buôn người.

Ở Hộ linh tráng sĩ, Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc một nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn mỹ thuật của dự án. Việc tham gia một dự án được đầu tư kinh phí khủng làm việc với một ê-kíp hùng hậu là trải nghiệm đáng nhớ của anh. Danis chia sẻ rằng anh phải tham khảo rất nhiều tư liệu và học hỏi từ anh chị em đồng nghiệp để diễn cho ra được thần thái của một Định quốc công - văn võ song toàn.

“Tôi muốn đóng phim bởi vì muốn phục vụ nghệ thuật đúng nghĩa”, anh nói.

Dù tự nhận mình là "tân binh U50" của làng điện ảnh nhưng thực ra trước đó Danis Nguyễn đã có cơ hội chạm ngõ với phim trường thông qua việc làm cố vấn hình xăm trong Vệ sĩ Sài Gòn (2016), Cameo trong Em chưa 18 (2017), Chị ngã em nâng (2025). Chính những trải nghiệm đó đã mang lại cho anh niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh. Vì thế khi nhận được lời mời từ 2 dự án lớn trong năm 2026, Danis Nguyễn thực sự trân trọng và xem đó là duyên với nghề.

"Được sống cuộc đời của nhân vật, được nhìn đời dưới lăng kính của nhân vật trong phim khiến tôi hào hứng, phấn khích tột độ, nó mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt giúp tôi có thêm cảm hứng trong sáng tác", Danis Nguyễn bộc bạch.

Là một họa sỹ, việc tham gia các dự án điện ảnh giúp anh có cơ hội đến nhiều vùng đất mới của Việt Nam, khám phá nhiều nét văn hóa bản địa cũng như phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh của các tỉnh thành, từ đó giúp cho nét cọ của anh trở nên khoảng đạt và bay bổng hơn. Anh cho biết, mình choáng ngợp trước núi non hùng vĩ Ninh Bình, vẻ đẹp cổ kính của cố đô Hoa Lư, say lòng trước thiên nhiên bát ngát của biên giới An Giang,…

Sau Trại buôn người, Danis Nguyễn chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh lớn sẽ ra rạp vào năm sau. Đây là vai diễn hoàn toàn khác so với Mao Đại nên anh đang hồi hộp chờ đợi để được lên phim trường.

"Mình may mắn khi trở lại với điện ảnh trong năm 2026 và lại liên tiếp nhận được những lời mời đặc biệt. Mỗi vai diễn lại hoàn toàn khác nhau về tạo hình, số phận. Đó chính là niềm hạnh phúc của người diễn viên, đặc biệt là tân binh như mình", Danis Nguyễn chia sẻ.