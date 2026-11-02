'Ông trùm' lừa đảo Phó Đức Nam nêu quan điểm về khối tài sản 'khủng' bị thu giữ

Mr Pips lo ngại dàn “siêu xe” bị hao mòn

Tại phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo diễn ra vào sáng nay (2-11), Mr Pips trình bày, bị cáo bày sẵn sàng dùng các tài sản của bản thân đề khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX sớm cho xử lý các tài sản có tính “tiêu sản” là các xe sang bị thu giữ.

Theo Nam, các tài sản này nhanh hao mòn theo thời gian nên bị cáo mong HĐXX cho thanh ý càng sớm càng tốt để lấy tiền khắc phục cho bị hại. Mr Pips cũng bày tỏ mong muốn có biện pháp xử lý 2 bất động sản mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng có 700.000 USD và 1 tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ để khắc phục hậu quả vụ án.

“Ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Cơ quan Công an xác định, Phó Đức Nam mua rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký 8 xe ô tô. Trong đó có 1 chiếc ô tô hiệu Ferrari Roma, 1 chiếc ô tô hiệu Jaguar F-Type, 1 chiếc Mercedes-AMG A45S, 1 chiếc ô tô hiệu Porsche 911 Turbo S, 1 chiếc Mercedes-AMG GT R, 1 chiếc ô tô hiệu Mini John Cooper, 1 chiếc Mercedes- Benz C200, 1 chiếc ô tô hiệu BMW 330i.

Có 2 ô tô do Phó Đức Nam đứng tên đăng ký, gồm chiếc BMW X2 màu trắng và chiếc VinFast Lux. Mr Pips mua 4 ô tô nhưng chưa làm thủ tục sang tên quyền sở hữu, trong đó có chiếc Porsche Macan.

Ngoài ra, Phó Đức Nam còn cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của nữ bị cáo này tiền để mua 2 chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90. “Ông trùm” cũng sở hữu 7 chiếc xe máy của nhiều hãng khác nhau, trong đó có chiếc Harley-Davidson FXRST.

Trả lời thẩm vấn của luât sư, Nam khai, bị cáo sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tâm nhưng không tiết lộ gì cho bạn gái về công việc của mình. “Thậm chí khi Tâm hỏi anh làm gì mà nhiều tiền thế, bị cáo chỉ cười và không nói gì” - lời khai Phó Đức Nam. Vẫn theo lời khai của Mr Pips, Tâm được giao quản lý tiền nhưng bị cáo mới là người quyết định việc sử dụng số tiền đó.

Đề nghị làm rõ tiền qua ví trung gian

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị triệu tập đại diện các Cổng thanh tán điện tử trung gian. Theo luật sư đây là các công ty thanh toán trung gian có vai trò quan trọng cần được triệu tập và có thể cần xem xét khởi tố để tránh bỏ lọt tội phạm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.

Tuy nhiên, theo báo cáo của thư ký ghi biên bản phiên tòa, HĐXX đã triệu tập đại diện những đơn vị nêu trên nhưng các công ty không có mặt và có đơn xin xử vắng mặt.

Liên quan đến các đơn vị trung gian chuyển tiền, Phó Đức Nam cho rằng cần làm rõ nhiều tài khoản tiền của khách hàng qua các ví trung gian này cuối cùng đã đi đâu. “Có khách hàng nạp lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau đó họ nạp vào các ví, sàn khác nên không thể tính cả cho bị cáo”, Mr Pips trình bày.

Vẫn theo Mr Pips, bản thân bị cáo tố cáo thêm số cá nhân khác cũng có hành vi tương tự bị cáo để thấy rằng, bị cáo không độc quyền.

Tại toà, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cũng trình bày rằng, cần rà soát lại để xác định đúng bị hại do nhóm bị cáo gây ra. Bởi sàn chứng khoán quốc tế mở ra, có nhiều người tự tham gia đầu tư, các bị cáo không được hưởng lợi gì từ các nhà đầu tư này.

Mr Hunter một lần nữa khẳng định thêm rằng, sẵn sàng dùng khối tàn sản 142 kilogram vàng để khắc phục hậu quả. Riêng số tiền 142 tỷ đồng đã cho vợ cũ Ngô Thị Thuê thì đề nghị được trả lại để nuôi con. Bị cáo có hoá đơn chứng từ chứng minh đây không phải tiền do phạm tội mà có.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị khởi tố về tội “Rửa tiền”. Trước đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (anh trai Tâm) cho biết, dù cô này bị cáo buộc giữ khối tài sản lớn, trong đó có vàng mua giúp Nam nhưng không mang tiền về cho gia đình. Bị cáo Phong nói cha mẹ vẫn làm ruộng, mưu sinh từng ngày và gia đình phải chịu nhiều áp lực từ những nghi ngờ của dư luận.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phó Đức nam Nam sử dụng hơn 141 tỷ đồng do phạm tội mà có để đưa cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm mua 78 miếng vàng nguyên khối (loại 1 kg/miếng); 1 khối màu vàng hình con mèo nặng hơn 5,9 kg, 1 dây chuyền vàng hình con mèo nặng hơn 1 kg; 214 miếng vàng SJC mỗi miếng có kích thước 2,5x4,5 cm, ghi chữ "SJC rồng vàng 999.9 FINE GOLD 1 lượng"; 280 miếng vàng, mỗi miếng để bên trong 1 bao bì ghi "12 con giáp, 1 chi" và "thần tài, 1 chỉ"; cùng nhiều sản phẩm vàng khác.

Quá trình khám xét chỗ ở của Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5x11,5 cm; 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm; 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"… Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tài sản trên là Phó Đức Nam.

Chiều nay (2-11) và ngày mai (3-11), phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam và 187 bị cáo liên quan tạm nghỉ.