'Ông trùm' lừa đảo Mr Pips nhận án chung thân và phải khắc phục 822 tỷ đồng

Theo nhận định của Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội, bị cáo Phó Đức Nam đã xây dựng đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối không được cấp phép, thao túng việc thắng thua của nhà đầu tư.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam bị dẫn giải tới tòa nghe tuyên án.

Đặc biệt, bị cáo Nam các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng tâm lý sợ mất tiền sau mỗi lần đầu tư để lôi kéo nạn nhân tiếp tục rót thêm tiền, khiến số tiền các bị hại bị mất càng lớn, nhiều gia đình kiệt quệ và tan vỡ hạnh phúc.

Theo HĐXX, chỉ trong một thời gian từ năm 2019 đến tháng 9-2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo và chiếm đoạt của hàng trăm bị hại tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong đó, Lê Khắc Ngọ đã thực hiện 287 vụ, chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng của các bị hại. Số tiền này được Ngọ sử dụng mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; mua 143 miếng vàng nguyên khối trị giá hơn 188 tỷ đồng.

Giữ vai trò thứ hai, bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng bị áp dụng mức án cao nhất đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX đánh giá, vụ án là điển hình của tội phạm có tổ chức, mỗi đối tượng là một mắt xích quan trọng, hành vi của đối tượng lừa đảo trước là tiền đề cho đối tượng sau tiếp tục lừa đảo.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng về tài sản, sức khoẻ của bị hại, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần bản án nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Từ những đánh giá nêu trên và căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng tổng mức án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bố mẹ Mr Pips là các bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu lần lượt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng và 5 năm 6 tháng về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

Bị xác định rửa gần 230 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo, Shark Bình bị tuyên phạt 10 năm tù.

Nhận định thêm về vụ án, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà đánh giá, còn nhiều hành vi của các đối tượng khác và còn nhiều bị hại bị chiếm đoạt tiền nhưng chưa được làm rõ nên HĐXX đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các bị cáo, các đối tượng thuộc các bộ phận của Bùi Trung Đức và các đối tượng khác để tránh bỏ lọt tội phạm và khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Theo HĐXX, tính đến thời điểm hiện tại, Tòa án đã nhận được 115 đơn của các nạn nhân đề nghị họ là bị hại của vụ án. Tuy nhiên, do giới hạn xét xử, HĐXX không thể đưa số người này tham gia tố tụng vì cần phải có thời gian kiểm chứng nội dung mà họ cung cấp nên đã chuyển đơn đến Công an TP Hà Nội.

HĐXX đề nghị các nạn nhân và bị hại bị chiếm đoạt tiền ở các sàn giao dịch khác liên hệ với Công an TP Hà Nội để được bảo vệ quyền lợi.

Về dân sự, HĐXX xác định, tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 1.531 tỷ đồng. Sau khi đối trừ, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường 2/3 số tiền trên, tương đương hơn 822 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm 1/3, tương đương hơn 510 tỷ đồng. Hơn 200 tỷ còn lại, các bị cáo khác phải liên đới bồi thường.

HĐXX quyết định tiếp tục phong tỏa các tài sản bị thu giữ trong vụ án để đảm bảo thi hành án… Tong đó có 74 bất động sản bị tiếp tục phong tỏa; 36 túi ví đồ hiệu; 70 đồng hồ bị tạm giữ tại giai đoạn điều tra và tiếp tục bị tạm giữ 35 xe ô tô cùng tiền, vàng để đảm bảo thi hành án giai đoạn 2 vụ án.