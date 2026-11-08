'Ông trùm' lừa đảo Mr Pips lo lắng không có người yêu thương khi nói lời sau cùng...

Chiều 8-11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips” cầm đầu kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

"Ông trùm” Mr Pips nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Nói lời sau cùng, Mr Pips gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại. Bị cáo trình bày với HĐXX rằng mong muốn được sớm khắc phục hậu quả vụ án. "Ông trùm” lừa đảo cũng đề nghị được hưởng khoan hồng, xin mức án 30 năm tù thay vì chung thân như Viện kiểm sát (VKS) đề nghị.

Mr Pips nói bản thân bị bệnh và xin được thường xuyên thăm khám trong thời gian ở trong tù. Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, Mr Pips bộc bạch bản thân khi chấp hành một bản án dài, không biết sẽ có ai yêu thương không. Nếu có, Phó Đức Nam xin được kết hôn trong tù.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt Mr Pips tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt là tù chung thân.

Về phần mình, nói lời sau cùng, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cũng xin lỗi những nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản và xin được giảm án, khắc phục hậu quả. Bị cáo này mong muốn được cùng Mr Pips có cơ hội trở về với xã hội.

Trong bản luận tội, cơ quan tố tụng cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt Mr Hunter tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân.

Tại bục khai báo, các bị Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Mr Pips) cũng xin HĐXX một mức án nhẹ hơn mức đề nghị của cơ quan công tố. Mẹ Mr Pips tiếp tục đề nghị tòa cho con trai được giám định tâm thần. Bởi theo nữ bị cáo này, Nam bị rối loạn lưỡng cực rất nặng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị xét xử về tội "Rửa tiền".

Bị cáo Liễu cũng xin cho bản thân được hưởng án tù treo để chăm sóc 2 mẹ già hơn 90 tuổi và lo cho con trai khi phải chịu một bản án dài… Trước đó, bố mẹ Mr Pips cùng bị VKS đề nghị từ 6-7 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Quá trình xét xử, VS xác định, Phó Đức Nam và đồng phạm đã xây dựng một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư, sau đó tìm cách chiếm đoạt toàn bộ số tiền họ nạp vào.

Đáng chú ý, VKS nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.

Cơ quan tố tụng đánh giá, các nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt khả năng tài chính. Dù vậy, các bộ phận trong đường dây vẫn tiếp tục phối hợp để lừa đảo một bị hại nhiều lần.

Bản luận tội nêu, toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó nhân viên được hưởng hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp. Bằng những thủ đoạn trên, đường dây đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 bị hại được làm rõ.

Đại diện VKS đánh giá, đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Về hậu quả, VKS nhấn mạnh thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Thậm chí, có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Theo VKS, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Trong đó, VKS xác định Mr Pips giữ vai trò cao nhất, là người chủ mưu, cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt.