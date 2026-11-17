Năm 1987, Ari Emanuel bắt đầu làm việc tại Creative Artists Agency (CAA) với nhiệm vụ trong phòng thư tín. Gần 40 năm sau, ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành giải trí Mỹ, đứng sau các thương vụ đưa UFC và WWE về chung một tập đoàn.

Trong cuốn hồi ký Roll the Calls, xuất bản tháng 9 vừa qua, Emanuel nhìn lại hành trình sự nghiệp với nhiều cuộc cạnh tranh, xung đột và những quyết định kinh doanh mang tính bước ngoặt. Tác phẩm được viết cùng J.R. Moehringer, nhà báo từng cộng tác trong hồi ký của Hoàng tử Harry và cựu vận động viên quần vợt Andre Agassi.

Emanuel không kể câu chuyện thành công theo cách một nhà quản trị nhìn lại những cột mốc đáng tự hào. Cuốn sách hé lộ tính cách quyết liệt, những mối quan hệ căng thẳng và cái giá cá nhân mà ông phải trả trong quá trình xây dựng sự nghiệp.

Những cuộc đối đầu ở Hollywood

Một trong những nội dung xuyên suốt hồi ký là cách Emanuel cạnh tranh trong ngành đại diện tài năng, nơi các công ty phải liên tục giành giật diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và những hợp đồng có giá trị lớn.

Sau thời gian làm việc tại CAA, Emanuel chuyển sang InterTalent rồi ICM Partners. Năm 1995, ông cùng 3 cộng sự rời ICM để thành lập Endeavor. Nhóm khởi nghiệp với nguồn lực hạn chế, phải cạnh tranh với những hãng đại diện đã có vị thế lâu năm ở Hollywood.

Trong sách, Emanuel kể lại những cuộc đàm phán, bất đồng và xung đột với các nhân vật quyền lực trong ngành giải trí. Ông mô tả môi trường kinh doanh mà ở đó quan hệ, khả năng thương lượng và tốc độ ra quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của một công ty.

Bản audiobook của Roll the Calls được thu âm bởi ông Bob Odenkirk. Ảnh: The People.

Năm 2009, Endeavor sáp nhập với William Morris Agency, hình thành William Morris Endeavor (WME). Thương vụ đưa Emanuel và Patrick Whitesell vào vị trí đồng CEO. Sau đó, công ty tiếp tục mở rộng bằng việc mua lại IMG năm 2014 và tham gia thương vụ mua UFC năm 2016.

Đây là những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Emanuel, nhưng hồi ký không dừng ở việc liệt kê các thương vụ. Qua cách kể của ông, độc giả có thể hình dung những cuộc cạnh tranh và lựa chọn phía sau quá trình mở rộng doanh nghiệp.

Năm 2023, UFC và World Wrestling Entertainment (WWE) được hợp nhất thành TKO Group Holdings. Tại thời điểm công bố, UFC được định giá 12,1 tỷ USD và WWE được định giá 9,3 tỷ USD. Emanuel sau đó giữ vị trí CEO của TKO, tập đoàn sở hữu hai thương hiệu thể thao giải trí này.

Tính cách quyết liệt và những góc khuất cá nhân

Roll the Calls cũng dành dung lượng cho những trải nghiệm định hình tính cách Emanuel. Ông kể về chứng khó đọc từ nhỏ, những khó khăn trong học tập và cảm giác thường xuyên bị đánh giá thấp. Những trải nghiệm này có ảnh hưởng đến cách ông đối diện với thất bại và cạnh tranh trong công việc.

Emanuel được biết đến với phong cách thẳng thắn, nóng nảy và không ngại tranh luận. Trong hồi ký, ông không né tránh những cuộc va chạm với đồng nghiệp, đối tác hay các nhân vật có ảnh hưởng trong ngành giải trí. Những câu chuyện được kể với giọng điệu trực diện, đôi khi gay gắt.

Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ xoay quanh công việc. Emanuel còn đề cập đến đời sống gia đình, những rạn nứt trong hôn nhân và các mối quan hệ cá nhân. Đây là phần giúp cuốn sách mở rộng khỏi khuôn khổ một hồi ký kinh doanh thông thường, cho thấy sự nghiệp của ông gắn với nhiều đánh đổi ngoài phòng họp.

Theo đánh giá của Kirkus Reviews, cuốn sách có những đoạn kể gay gắt, ngôn ngữ mạnh và cách nhìn không né tránh các xung đột. Hình ảnh hiện lên không phải một nhà lãnh đạo luôn kiểm soát được mọi tình huống, mà là người có cá tính mạnh, đôi khi gây tranh cãi và phải đối diện với hệ quả từ chính cách hành xử của mình.