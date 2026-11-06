'Ông trùm' bút bi Thiên Long chuẩn bị chuyển giao quyền điều hành

Một cuộc chuyển giao đáng chú ý đang diễn ra tại CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) khi nhà sáng lập Cô Gia Thọ cùng 4 thành viên HĐQT đồng loạt xin từ nhiệm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp có những thay đổi về cơ cấu cổ đông, với sự hiện diện của Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản).

Theo thông tin công bố, ngoài ông Cô Gia Thọ, 4 thành viên HĐQT xin từ nhiệm gồm bà Cô Cẩm Nguyệt, ông Nguyễn Đình Tâm, ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Đình Đinh. Việc miễn nhiệm dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong số này, ông Cô Gia Thọ là nhà sáng lập Thiên Long còn ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Đình Đinh là hai người con của ông. Hai người con cũng vừa vào HĐQT năm 2025, bắt đầu hành trình kế nghiệp của thế hệ F2. Sự rút lui đồng thời của các thành viên này đánh dấu một thay đổi đáng kể trong cơ cấu quản trị doanh nghiệp sau hơn 45 năm hình thành và phát triển.

Ông Cô Gia Thọ - nhà sáng lập Thiên Long và nhiều người trong gia đình đồng loạt xin từ nhiệm (Ảnh: TLG).

Thiên Long dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 7/12/2026 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028.

Song song với việc rút khỏi HĐQT, ông Cô Gia Thọ dự kiến đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Danh dự theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm. Ở vị trí này, ông có thể tham gia các cuộc họp, đại diện công ty tại các sự kiện và hỗ trợ về uy tín, quan hệ với cổ đông, đối tác. Tuy nhiên, ông không có quyền biểu quyết tại HĐQT và không tham gia điều hành doanh nghiệp.

Theo các điều khoản được công bố, ông Cô Gia Thọ cũng cam kết bảo mật thông tin trong vòng 5 năm và không tham gia hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với mảng văn phòng phẩm của Thiên Long. Các điều khoản cạnh tranh không áp dụng đối với hoạt động hiện hữu của CTCP Pega Holding và CTCP Văn hóa Phương Nam, nơi ông vẫn giữ vai trò lãnh đạo.

Ở hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy Thiên Long vẫn duy trì tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 423 tỷ đồng, tăng 12%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Thiên Long đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và 96% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán tăng lên 634 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 633 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí bán hàng trong quý III đạt 404 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 97 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 133 tỷ đồng, tăng 38%.

Cộng thêm 3 tỷ đồng lợi nhuận khác, lợi nhuận kế toán trước thuế quý III đạt 136 tỷ đồng, tăng 40%. Lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng, cao hơn mức 75 tỷ đồng của quý III/2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thiên Long đạt 3.832 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức tăng tài sản chủ yếu tập trung ở nhóm tài sản ngắn hạn, trong khi tài sản dài hạn lại thu hẹp.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn ghi nhân 3.166 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là khoản mục tăng mạnh nhất từ 814 tỷ đồng lên 1.138 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên 987 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng chiếm 998 tỷ đồng.

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng lên 22 tỷ đồng, theo thuyết minh báo cáo tài chính trong số các khoản công nợ là khoản phải thu từ Công ty TNHH MTV In Thành Nghĩa trị giá 15 tỷ đồng. Khoản nợ này đã quá hạn từ trên 1 năm đến 3 năm và bị Thiên Long trích lập dự phòng toàn bộ.

Với SQI Group Int'l Corp., giá trị gốc khoản phải thu giảm từ 61 tỷ đồng tại thời điểm đầu kỳ xuống còn 15 tỷ đồng cuối kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã bắt đầu trích lập dự phòng 2 tỷ đồng cho khoản công nợ này.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống còn 332 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 547 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị ghi nhận đạt 665 tỷ đồng, giảm 18%. Nguyên nhân đáng chú ý đến từ khoản đầu tư tài chính dài hạn, giảm từ 182 tỷ đồng xuống còn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản cố định tăng lên 548 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng nhẹ lên 30 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Thiên Long đạt 3.621 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 423 tỷ đồng, tăng 12% (Ảnh: TLG).

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thiên Long đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 20%. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 1.225 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay ngắn hạn tăng lên 552 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng lên 316 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm xuống còn 29 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.576 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 958 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối của kỳ này là 311 tỷ đồng.