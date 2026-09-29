'Ông trùm' biến Viện Pháp y tâm thần Trung ương thành tụ điểm ma tuý

Trốn khỏi Viện mở "tiệc ma tuý"

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, do TAND TP.Hà Nội xét xử, chuyển sang phần xét hỏi Lê Văn Đông (SN 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội). Đông cùng Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là những bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Theo cáo buộc, tháng 5/2025, khi Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện tổ chức chuyến nghỉ mát tại Sầm Sơn, Mai Anh sắp xếp để Đông cùng các con, người giúp việc và một số đàn em tham gia.

Trước chuyến đi, Đông trốn khỏi Viện để mua nhiều loại ma túy, gồm Methamphetamine, MDMA, ma túy dạng nước "Chali" và cần sa. Sau đó, Đông chỉ đạo đàn em chia nhỏ, cất giấu ma túy trong vali quần áo của các con nhỏ. Nhóm này đồng thời vận chuyển hệ thống âm thanh, bàn DJ và loa công suất lớn vào Thanh Hóa.

Nguyễn Thị Mai Anh "vợ hờ" của Lê Văn Đông tại toà.

Tối 6/6/2025, sau khi nhận phòng tại khách sạn Long Thành 3, nhóm của Đông sử dụng ma túy tại đây. Chiều và tối hôm sau, Đông mang ma túy cùng hệ thống âm thanh ra khu vực bãi biển Hubway trên đường Hồ Xuân Hương, đồng thời thuê thêm thiết bị âm thanh công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy.

Theo cáo buộc, Đông trực tiếp pha ma túy dạng nước "Chali" vào đồ uống, đưa cần sa cho nhiều người sử dụng và lôi kéo thêm những người có mặt tại bãi biển cùng tham gia. Nguyễn Thị Mai Anh được xác định có mặt và chứng kiến sự việc.

Khoảng 23h ngày 7/6/2025, khi nhóm này đang sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác của Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp tại buồng chữa bệnh của Mai Anh, nơi ở của Đông và một số địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ thêm ma túy đá, thuốc lắc, cần sa cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu tại các vị trí khác nhau.

Nhiều lần trốn khỏi Viện, sử dụng ma túy trong phòng riêng

Tại phiên tòa, Đông khai bản thân chỉ tình cờ gặp nhóm bác sĩ tại Sầm Sơn. Bị cáo cũng thừa nhận trong thời gian điều trị tại Viện đã nhiều lần sử dụng ma túy trong phòng riêng.

Theo lời khai, căn phòng Đông sử dụng là phòng VIP, được trang bị điều hòa, tủ lạnh cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đông cho biết thường xuyên bị cán bộ của Viện kiểm tra nhưng vẫn không bị phát hiện việc sử dụng ma túy.

Chủ tọa đặt câu hỏi, việc sử dụng ma túy nhiều lần như vậy làm sao có thể dễ dàng qua mắt cán bộ kiểm tra. Đông trả lời bản thân cất giấu ma túy kỹ và sử dụng trong thời gian ngắn nên không bị phát hiện.

65 bị cáo bị đưa ra xét xử (Ảnh: Hồng Nguyên).

Đông cũng khai nhiều lần trốn khỏi Viện bằng cách bám theo xe đưa cơm hoặc xe của gia đình bệnh nhân đến thăm. Theo lời khai của bị cáo, dù một số bác sĩ biết việc nhưng "bỏ qua".

Không chỉ vậy, trong quá trình điều trị, Đông nhiều lần sang phòng của Mai Anh tại khu điều trị nữ, dù quy định không cho phép bệnh nhân nam sang khu vực này. Đông khai việc này vẫn được một số bác sĩ tạo điều kiện. Đáng chú ý, Đông phủ nhận việc đưa lợi ích vật chất cho các bác sĩ để được tạo điều kiện.

Cuối phần xét hỏi, chủ tọa đề cập việc Đông trả lời các câu hỏi khá rành mạch, đồng thời đặt vấn đề về kết luận giám định tâm thần của bị cáo: "Vậy bị cáo nhận thấy kết luận tâm thần có thấy kết luận đó sai sai không?".

Đông trả lời rằng tại nhiều thời điểm bản thân có những lúc không bình thường, hoặc do chất kích thích vào người nên không rõ tình trạng của mình như thế nào.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh có hành vi phạm tội rất phức tạp. năm 2015, Mai Anh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận bị can mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực và hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Lợi dụng thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh bị cáo buộc trốn khỏi nơi chữa bệnh, móc nối với nhiều đối tượng làm giả tài liệu liên quan đến giám định pháp y tâm thần. Từ các tài liệu này, nhiều phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm và Trại giam số 5 (Bộ Công an) được tòa án áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021, Mai Anh nhiều lần chi tiền cho cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi nghỉ dưỡng, đồng thời nhận tiền của nhiều trường hợp để chuyển cho bác sĩ làm sai lệch kết quả giám định tâm thần. Qua đó giúp đối tượng khác được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền môi giới hối lộ được Mai Anh hưởng lợi hàng tỷ đồng. Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án, tiền sự) bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ; Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự) bị truy tố về các hành vi liên quan đến ma túy. Sau khi quen biết, Mai Anh giúp Đông chạy giám định tâm thần và tiếp tục cùng nhau thiết lập đường dây phạm tội, kéo theo lãnh đạo, nhiều cán bộ của Viện pháp y tâm thần Trung ương vướng vòng lao lý.