Ông Trịnh Văn Quyết bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư Hà Nội

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội vừa công bố các quyết định xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi danh sách luật sư của đoàn.

Quyết định này do luật sư Bùi Việt Anh, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội, ký thay Ban chủ nhiệm.

Theo quyết định, ông Trịnh Văn Quyết (51 tuổi) bị xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội do vi phạm quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Lý do được nêu cụ thể là ông Quyết đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, ngày 9/10/2026, Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với ông Quyết.

Theo quyết định, ông Trịnh Văn Quyết được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ ngày 14/7/2004 và được Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư ngày 1/8/2010. Như vậy, cựu chủ tịch FLC đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hơn 22 năm trước khi bị xóa tên.

Cùng lý do với ông Quyết, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng ra Quyết định xóa tên thành viên với bà Hương Trần Kiều Dung, sinh ngày 19/8/1978, từng được cấp Thẻ luật sư số 8121 năm 2013.

Bà Hương Trần Kiều Dung

Bà Dung từng giữ chức phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, là đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn này.

Trước đó, ngày 26/6/2025, ông Trịnh Văn Quyết bị tuyên án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị phạt 4 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Đến tháng 10/2025, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết ông Quyết đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo bản án, bao gồm các khoản bồi thường liên đới với những bị cáo khác.

Tháng 5/2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLC, ông Trịnh Văn Quyết tái xuất và gửi lời chào và chúc sức khỏe tới các cổ đông, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cổ đông tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ tập đoàn trong giai đoạn phục hồi, phát triển.

Tuy nhiên, ông Quyết hiện không trực tiếp tham gia HĐQT FLC. Dù vậy, FLC cho biết ông là người sáng lập, có vai trò quan trọng trong các quyết sách và định hướng phát triển của hệ sinh thái. Theo kế hoạch, FLC sẽ phát triển theo mô hình holdings nhằm tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong hệ sinh thái. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết dự kiến tiếp tục tham gia hệ sinh thái FLC Holdings.