Ông Trịnh Mạnh Linh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế. (Ảnh: TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh sinh năm 1978, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Ngoại thương, Cử nhân Luật học.

Ông Linh từng có thời gian làm thư ký cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng.

Tháng 1/2025, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 12/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hồi tháng 1/2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.