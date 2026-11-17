Ông Triệu Ngọc Lâm, tân Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định điều động ông Triệu Ngọc Lâm làm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tiến Thanh.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Cử nhân Báo chí; tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội.

Ông Triệu Ngọc Lâm từng là Phó Tổng biên tập, chính thức được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ ngày 13/2/2018.

Trước thời điểm bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Nguyễn Tiến Thanh.

Ông Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, cũng từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, nguyên là Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.

Đây là nhà xuất bản có quy mô lớn nhất cả nước với gần 40 công ty thành viên, mỗi năm xuất bản hàng nghìn tựa sách và sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học.