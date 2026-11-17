Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo quyết định, bộ trưởng điều động ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại, đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 23/11.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và từng là Trưởng phòng pháp luật - bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của báo Gia đình & Xã hội.

Ông Triệu Ngọc Lâm, tân Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Năm 2013, ông Lâm nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo Giáo dục và Thời đại với cương vị Phó tổng biên tập.

Từ tháng 2/2018 đến nay, ông Lâm giữ chức Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.

Đây là nhà xuất bản có quy mô lớn nhất cả nước với gần 40 công ty thành viên, mỗi năm xuất bản hàng nghìn tựa sách và sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học.

Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" được sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, cũng do nhà xuất bản này biên soạn và phát hành. Song năm nay, sách khan hiếm chưa từng có. Ở Huế, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Gia Lai, An Giang, đặc biệt tại TP.HCM, phụ huynh phải đôn đáo, xếp hàng, "săn" từng cuốn, cả trước và sau khai giảng.