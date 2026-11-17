Ông Triệu Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tại đơn vị mới, ông Triệu Ngọc Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, tính từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội.

Tháng 6/2013, ông Triệu Ngọc Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại.

Ngày 13/2/2018, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại.