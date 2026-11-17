Theo Quyết định số 3345 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Triệu Ngọc Lâm được điều động đến công tác tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ đồng thời hai chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm, tân Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, ông từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, Báo Gia đình và Xã hội.

Tháng 6/2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Từ ngày 13/2/2018, ông chính thức giữ chức Tổng Biên tập cơ quan báo chí này.

Trước đó, ngày 3/10/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức, Bộ GD&ĐT giao ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên Hội đồng thành viên, thực hiện quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng giám đốc, thực hiện quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 5/10/2026.

Việc bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm đánh dấu bước kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại NXB Giáo dục Việt Nam.

Thành lập năm 1957, NXB Giáo dục Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa cùng các ấn phẩm giáo dục phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập trên cả nước. Đây là đơn vị có quy mô lớn trong lĩnh vực xuất bản sách giáo dục, với hệ thống gần 40 công ty thành viên và hàng nghìn đầu sách được xuất bản mỗi năm.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra sau năm học 2026-2027, thời điểm ngành giáo dục ghi nhận tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương, gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh trong những tuần đầu năm học.

Với vai trò là đơn vị xuất bản sách giáo khoa có quy mô lớn, NXB Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo đảm nguồn sách phục vụ dạy và học.

Việc điều hành đơn vị trong thời gian tới vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu về quản trị, tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn gắn với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên cả nước./.