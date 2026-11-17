Ông Triệu Ngọc Lâm giữ chức Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội; tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cử nhân Báo chí; trình độ Lý luận Chính trị cao cấp.

Ông Triệu Ngọc Lâm từng là Phó Tổng Biên tập và được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ ngày 13-2-2018.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ GD-ĐT, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (từ ngày 5-10) theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thanh chuyển công tác về Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.