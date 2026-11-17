Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định điều động ông Triệu Ngọc Lâm làm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tiến Thanh.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại được điều động làm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo quyết định, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại được điều động đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Cử nhân Báo chí; tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Triệu Ngọc Lâm từng là Phó Tổng biên tập, chính thức được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ ngày 13/2/2018.

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