Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao quyết định bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGDVN

Phát biểu tại Hội nghị trao Quyết định, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên bày tỏ niềm vui mừng khi đồng chí Triệu Ngọc Lâm được Bộ GD&ĐT tín nhiệm bổ nhiệm làmChủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGDVN. Thứ trưởng tin tưởng rằng đồng chí Triệu Ngọc Lâm cùng tập thể NXBGDVN sẽ nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, NXBGDVN cần hài hòa hai nhiệm vụ: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa với mức giá hợp lý, đồng thời duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi sự chủ động trong điều hành và phối hợp chặt chẽ giữa Nhà xuất bản với các đơn vị chức năng của Bộ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐTV, đồng thời là Tổng Giám đốc NXBGDVN Triệu Ngọc Lâm bày tỏ: Gần 70 năm qua, NXBGDVN đã đồng hành cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh và đóng góp lớn cho nền giáo dục nước nhà. Uy tín và thành quả của Nhà xuất bản hôm nay được tạo dựng từ trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động.

Ông hết sức trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đi trước và cam kết sẽ làm việc công tâm, liêm chính, cầu thị, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của đất nước, của gần 24 triệu học sinh, sinh viên và tập thể NXBGDVN lên hàng đầu.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGDVN Triệu Ngọc Lâm phát biểu tại Hội nghị

Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ để Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông từng công tác tại Báo Gia đình và Xã hội, Báo Công an nhân dân. Từ ngày 16/6/2013, ông đến công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập. Tháng 2/2018, ông Triệu Ngọc Lâm chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Trong hơn 13 năm công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, trên các cương vị Phó Tổng Biên tập và Tổng Biên tập, ông Triệu Ngọc Lâm đã cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên nỗ lực đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, góp phần củng cố uy tín của Báo trong ngành Giáo dục.