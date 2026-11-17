Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký Quyết định số 3345/QĐ-BGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo quyết định, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động đến công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979, quê Hà Nội, tốt nghiệp ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có trình độ lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước khi công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, ông từng giữ chức Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội.

Ngày 16/6/2013, ông được tiếp nhận về công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, giữ chức Phó tổng biên tập. Đến ngày 13/2/2018, ông được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập và được bổ nhiệm lại chức vụ này theo quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ngày 8/2/2023, có hiệu lực từ ngày 14/2/2023.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập năm 1957, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa cùng các ấn phẩm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập trên cả nước.

Đơn vị hiện có gần 40 công ty thành viên, mỗi năm xuất bản hàng nghìn tựa sách, đồng thời sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học.