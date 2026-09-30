Ông Trần Văn Thọ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học các tỉnh: Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng 185 đại biểu.

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Bình Dương

Trong nhiệm kỳ 2022–2026, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào học tập suốt đời. Toàn tỉnh có hơn 757.805 lượt người được đào tạo theo phương thức học tập suốt đời với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Bình Dương

Hội Khuyến học các cấp được củng cố, kiện toàn và phát triển, bảo đảm hoạt động thông suốt, với trên 666 nghìn hội viên, chiếm 21,41% dân số. Công tác xây dựng và phát triển quỹ học bổng, khuyến học được duy trì. Hội Khuyến học các cấp đã vận động, quyên góp xây dựng Quỹ Khuyến học với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Qua đó góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời khen thưởng học sinh, giáo viên và những cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sáng tạo.

Nhiệm kỳ 2026–2031 với phương châm “đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm”, Hội Khuyến học tỉnh tập trung thực hiện 5 mô hình học tập theo tiêu chí mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng học tập theo Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ; lấy mô hình công dân học tập làm hạt nhân của phong trào với những năng lực cốt lõi và phẩm chất đáp ứng yêu cầu việc làm trong điều kiện của nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đạt được, với nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, toàn diện.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh, đề nghị các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân; chủ động phối hợp tham mưu xây dựng xã hội học tập; củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ học tập; đổi mới công tác khuyến học theo hướng khuyến học số, khuyến học xanh, bình dân học vụ số trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Hội Khuyến học tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, củng cố mạng lưới tại xã, phường. Tập trung thúc đẩy phát triển phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng các mô hình học tập, gắn việc học với nhu cầu thực tế của người dân, như học nghề, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Công tác khuyến học cần hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và trẻ em có nguy cơ bỏ học. Đồng thời, đổi mới công tác khuyến tài, tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục, các trường học, doanh nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực xã hội cho khuyến học, khuyến tài.

Ông Trần Văn Thọ tái cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai ﻿Ảnh: Bình Dương

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm 57 thành viên. Ông Trần Văn Thọ tái cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai. ﻿Ảnh: Bình Dương

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai; đồng thời trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 10 xã khó khăn của tỉnh.