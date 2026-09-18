Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quyết định cho ông Trần Thanh Lâm (Ảnh: TTXVN).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao Quyết định cho ông Trần Thanh Lâm.

Ông Trần Thanh Lâm, sinh ngày 11/9/1973, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị thông tin.

Quá trình công tác, từ tháng 2/2017 - 12/2021, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (từ 8/2019), Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ 12/2021 - 3/2024, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Từ 3/2024 - 6/2025, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 6/2025 - 7/2026, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (từ 1/2026).

Từ 1/8/2026, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương theo Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị).