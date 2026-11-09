Ông Trần Quốc Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Trần Quốc Bình. Ảnh: Đinh Văn Nhiều

Chiều 9/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh việc điều động cán bộ là chủ trương của Ban Bí thư nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo cho các địa phương, giúp cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Ông Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở, nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và chương trình công tác toàn khóa để đề xuất với tập thể, cấp ủy những chủ trương, các giải pháp phát triển phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên sau hợp nhất; đồng thời cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận tại các khu công nghiệp, khu đô thị, vùng nông thôn và các đối tượng yếu thế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.