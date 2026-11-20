Ông Trần Quốc Bình, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên phát biểu. Ảnh: Đinh Chiến

Chiều 20/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ tư, khoá I, nhiệm kỳ 2025-2026.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí hiệp thương cử ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hưng Yên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Chiến

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình bày tỏ trân trọng, cảm ơn trước sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu; đồng thời khẳng định sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, nỗ lực cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 9/11, ông Trần Quốc Bình được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ định ông Trần Quốc Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.