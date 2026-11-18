Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 861-QĐ/TU ngày 12/11/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi tên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh thành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Theo Quyết định số 866-QĐ/TU ngày 17/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 867-QĐ/TU về đổi tên các chức danh lãnh đạo Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, 14 đồng chí được đổi tên chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, 7 đồng chí đổi tên chức danh Ủy viên Ban Thường vụ và bà Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được đổi tên chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng được giao nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác lập cơ chế phối hợp; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc, rà soát tổ chức, nhân sự và bảo đảm hoạt động thông suốt, không chồng chéo. Đồng thời, rà soát, bổ sung chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng.

Ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình cảm ơn sự tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh; khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động, tập trung kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ và chủ động tham mưu các nhiệm vụ về công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể.