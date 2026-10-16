Ông Trần Quí Thanh tái xuất: Từ đế chế nước giải khát đến cuộc chơi địa ốc

Sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động kinh doanh công khai, ông Trần Quí Thanh - nhà sáng lập Tân Hiệp Phát, đang xuất hiện trở lại qua một loạt pháp nhân liên quan đến bất động sản, với trọng tâm mới là hạ tầng khu công nghiệp.

Tuy nhiên, phía sau những con số vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng và các dự án quy mô hàng trăm hecta, câu hỏi về quỹ đất thực tế mà gia đình ông đang nắm giữ vẫn là điều khiến nhiều người tò mò.

SỰ TRỞ LẠI QUA NHỮNG PHÁP NHÂN NGHÌN TỶ

Giữa tháng 7/2026, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn được thành lập với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, đánh dấu một động thái đáng chú ý của ông Trần Quí Thanh trên thị trường bất động sản.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông Thanh trực tiếp góp 770 tỷ đồng, tương đương 55% vốn điều lệ, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Bà Trần Uyên Phương, con gái ông Thanh, sở hữu 6% vốn; Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý Tài sản Tarryd nắm 5%. Các cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Thị Hương với 20%, ông Nguyễn Văn Tỉnh với 12% và ông Vũ Văn Lịch với 2%.

Như vậy, ông Thanh, bà Phương và Tarryd trực tiếp nắm tổng cộng 66% vốn doanh nghiệp. Tarryd cũng là pháp nhân có liên hệ với gia đình ông Thanh, từng được thành lập năm 2018 với bà Trần Uyên Phương là chủ sở hữu.

Điểm đáng chú ý nằm ở lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp mới lựa chọn. Thay vì chỉ đăng ký kinh doanh bất động sản nói chung, Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn xác định trọng tâm là đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; cho thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng; kinh doanh nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và trung tâm logistics.

Doanh nghiệp còn đăng ký các ngành nghề liên quan đến năng lượng tái tạo, cấp thoát nước, xử lý chất thải và xây dựng hạ tầng giao thông. Cơ cấu này cho thấy tham vọng của doanh nghiệp không dừng ở việc phát triển quỹ đất, mà có thể hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp – logistics – năng lượng tương đối hoàn chỉnh.

Chưa đầy hai tháng sau khi thành lập, công ty đã có động thái hướng tới một dự án cụ thể. Trong văn bản đề ngày 11/9/2026 gửi UBND xã Ngãi Giao, doanh nghiệp đề nghị được làm việc để trình bày phương án nghiên cứu, quy mô sơ bộ và nguyện vọng tham gia đầu tư Khu công nghiệp Nam Châu Đức.

Theo Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, khu công nghiệp này có nhu cầu sử dụng đất dự kiến khoảng 800 ha. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sơ đồ vị trí, phương án ranh giới nghiên cứu cùng các tài liệu liên quan.

Ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương tái xuất thương trường

Một chuyển động khác xuất hiện từ đầu năm 2026, khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON triển khai Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, ban đầu do bà Trần Ngọc Bích, con gái ông Thanh, làm chủ sở hữu với vốn ban đầu 20 tỷ đồng. Đầu năm 2019, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn lên gần 771 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, bà Bích nắm 99,9% vốn.

Dự án Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I có tổng cộng 934 căn, gồm 652 căn nhà ở liền kề và 282 căn nhà ở xã hội. Riêng phân khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 1,84 ha, dự kiến triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2026. Giá bán được công bố ở mức hơn 8,1 triệu đồng/m² đối với căn thường và hơn 9,1 triệu đồng/m² đối với căn góc.

Hai trường hợp cho thấy các pháp nhân liên quan gia đình ông Thanh đang có những bước đi cụ thể hơn trong lĩnh vực bất động sản gắn với khu công nghiệp. Dù vậy, mức độ tham gia, tiến độ pháp lý và quy mô đất đai thực tế của từng dự án vẫn cần được phân biệt với kế hoạch nghiên cứu hoặc đề xuất đầu tư.

Đáng chú ý, từ ngày 19/6/2026, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp còn ghi nhận ông Thanh là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Hàng Gòn, đặt trụ sở tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Hàng Gòn cũng là tên một khu công nghiệp được đề xuất tại địa phương, với quy mô hơn 305 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.100 tỷ đồng. Dự án được dự kiến khởi công vào quý 3/2028, đưa vào khai thác từ quý 4/2031, song thông tin công khai được dẫn ở đây chưa xác định nhà đầu tư nộp đề xuất.

TỪ ĐẾ CHẾ NƯỚC GIẢI KHÁT ĐẾN CUỘC CHƠI ĐỊA ỐC

Bất động sản không phải lĩnh vực mới đối với gia đình nhà sáng lập Tân Hiệp Phát. Từ nhiều năm trước, bên cạnh hoạt động sản xuất nước giải khát, gia đình ông Thanh đã mở rộng sang đầu tư địa ốc, thành lập hàng loạt doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến bất động sản.

Giai đoạn 2017–2021, các thống kê được công bố trên thị trường ghi nhận gần 40 doanh nghiệp liên quan gia đình ông Thanh được thành lập với ngành nghề bất động sản.

Phần lớn pháp nhân có sự tham gia của bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích hoặc vợ ông Thanh là bà Phạm Thị Nụ; một số doanh nghiệp có ông Thanh trực tiếp góp vốn hoặc giữ vai trò quản lý.

Đợt thành lập doanh nghiệp dồn dập nhất diễn ra trong tháng 4/2019. Chỉ trong khoảng một tuần, 10 công ty bất động sản lần lượt ra đời, mỗi doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Cơ cấu sở hữu tại các công ty này có điểm chung là bà Trần Uyên Phương nắm 99,9% vốn, trong khi bà Phạm Thị Nụ và bà Trần Ngọc Bích mỗi người sở hữu 0,05%.

Sang tháng 5/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền được thành lập với vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ đăng ký của 11 pháp nhân được thành lập trong giai đoạn này lên tới 18.830 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn những doanh nghiệp nói trên sau đó giải thể, với lý do được công bố là không có dự án để đầu tư, phát triển và việc duy trì hoạt động không hiệu quả.

Sau khi cho ngưng hoạt động loạt doanh nghiệp thành lập năm 2019 thì sang năm 2021-2022, Tân Hiệp Phát lại cho thành lập khoảng chục công ty mới với vốn điều lệ vài trăm tỷ đồng mỗi đơn vị, tất cả đều hoạt động ngành nghề bất động sản.

Các doanh nghiệp này đều do các thành viên trong gia đình ông Thanh nắm vốn và làm đại diện pháp luật, trong đó phần lớn là do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Ngoài pháp nhân đứng tên và góp vốn trực tiếp thì Tân Hiệp Phát cùng với một số cá nhân liên quan khác cũng thành lập khoảng 5 công ty là Công ty TNHH Bất động sản PPQ, Công ty TNHH Bất động sản Tiến Tới, Công ty TNHH Bất động sản 15 tháng 10, Công ty Đầu tư và Phát triển Oky Saigon, Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản UKIF để góp vốn vào các công ty bất động sản khác.

Gia đình ông Thanh cũng từng xuất hiện trong các thương vụ bất động sản đáng chú ý. Cuối năm 2021, ông tham gia phiên đấu giá bốn lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong những năm tiếp theo, ông còn được ghi nhận là cổ đông lớn của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), với tỷ lệ sở hữu khoảng 5% vốn điều lệ vào năm 2023.

Lật lại về tiểu sử nhà sáng lập Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh sinh năm 1953, thành lập doanh nghiệp này vào năm 1994 và từng bước gây dựng trở thành một tên tuổi lớn trong ngành nước giải khát nội địa.

Các thương hiệu Nước tăng lực Number 1, Trà xanh Không Độ và Trà thảo mộc Dr Thanh… góp phần tạo dựng vị thế của doanh nghiệp trên thị trường đồ uống không cồn.

Là công ty gia đình nhưng Tân Hiệp Phát có lợi nhuận rất lớn, có năm vượt qua cả các ông lớn nước ngoài như Pepsi và Coca-Cola. Tỷ suất lợi nhuận của Tân Hiệp Phát cũng rất cao.

Tân Hiệp Phát từng thu hút sự chú ý của giới kinh doanh quốc tế. Năm 2012, theo thông tin được bà Trần Uyên Phương đề cập trong cuốn Competing with Giants, Coca-Cola từng đưa ra đề nghị mua doanh nghiệp với giá trị được nhắc đến là 2,5 tỷ USD, song gia đình ông Thanh không chấp nhận.

Đến năm 2019, Bloomberg đưa tin ông Thanh tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng hoạt động, với tham vọng tăng doanh thu lên 1 tỷ USD và đưa giá trị doanh nghiệp lên 5 tỷ USD.

Nhờ cơ ngơi đồ sộ và dòng tiền dồi dào từ việc sản xuất đồ uống, ông Trần Quí Thanh và người thân đã mạnh tay đầu tư sang mảng bất động sản. Sau đó, ngoài tích luỹ các khu “đất sạch” để không phải giải phóng mặt bằng, gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát còn tham gia các cuộc đấu giá đất và liên tiếp trúng đấu giá "đất vàng".

Kể từ khi gia nhập lĩnh vực bất động sản, Tân Hiệp Phát đã có trong tay quỹ đất trải dài khắp các tỉnh thành, tập trung nhiều ở Đà Nẵng, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Sự xuất hiện trở lại đầy bất ngờ của ông Trần Quí Thanh thông qua loạt pháp nhân bất động sản mới đang làm dấy lên kỳ vọng về một chương tiếp theo trong chiến lược đầu tư của gia đình chủ Tân Hiệp Phát.

Liệu đây có phải tín hiệu mở màn cho cuộc trở lại quy mô lớn trên thị trường địa ốc, với quỹ đất "không phải dạng vừa" và tham vọng phát triển trong lĩnh vực bất động sản của đế chế Tân Hiệp Phát sẽ dần được hé lộ trong thời gian tới.