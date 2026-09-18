Ông Trần Quân giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Trần Quân. Ảnh: PV.

Theo quyết định, ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Quân công tác tại Bộ Tài chính nhiều năm, trải qua nhiều chức vụ: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; Thư ký Bộ trưởng; Chánh văn phòng.

Từ tháng 8/2021, ông giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.