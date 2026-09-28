Ông Trần Nguyên Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 3 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Lâm Nghiệp Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Nguyên Tú - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh (trước sáp nhập) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai; bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai đối với các ông: Đoàn Văn Hợi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (trước sáp nhập); Cái Minh Tùng - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (trước sáp nhập); Trần Văn Hòa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nák (trước sáp nhập); đồng thời bổ nhiệm Ban Kiểm soát Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai gồm 3 người, ông Lê Quang Đông - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (trước sáp nhập) làm Trưởng ban.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập 14 công ty lâm nghiệp thành Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng để Công ty nhanh chóng ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai tăng cường các biện pháp và không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nghiên cứu phát triển thị trường tín chỉ carbon, chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng, phát triển rừng gỗ lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, cần phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước, xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp đồng bộ, nâng cao giá trị kinh tế rừng, nhất là tại khu vực phía Tây tỉnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng, từng bước xây dựng Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.