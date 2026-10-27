Ông Trần Hữu Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Sáng 27/10, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh cùng hơn 130 đại biểu đại diện cho các chi hội, tổ hội trên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND cấp xã để tư vấn, đôn đốc việc sáp nhập các hội cựu giáo chức xã cũ thành hội cựu giáo chức xã mới theo mô hình chi hội, tổ hội. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành quyết định sáp nhập, thành lập hội cựu giáo chức theo địa bàn mới; thu hút hơn 8.100 hội viên tham gia sinh hoạt theo mô hình mới. Toàn tỉnh có 256 chi hội, 409 tổ hội đi vào hoạt động hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2019 - 2026, các chi hội, tổ hội tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tỉnh hội bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai chương trình “4 cùng”: cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý, xây dựng chương trình hoạt động; cùng tham gia một số công tác có chọn lọc; cùng phối hợp chăm sóc đời sống nhà giáo đương chức và cựu giáo chức.

Nhà giáo Ưu tú Trần Hữu Doãn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu giáo chức tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và hoạt động sáng tác được triển khai sâu rộng trong hội viên. Nhiều ấn phẩm được xuất bản, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ giáo dục lịch sử địa phương trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Nhiều phong trào đồng hành cùng nhà trường như chương trình “Sóng và máy tính cho em”, phong trào “Tặng một triệu cuốn sách cho thư viện các nhà trường” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Ban tư vấn các cấp hội đã có 2.220 lượt tư vấn, góp ý cho cấp ủy, chính quyền và ngành GD&ĐT; vận động 418 học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại trường; bồi dưỡng, phụ đạo miễn phí cho 710 học sinh yếu kém. Các chi hội, tổ hội là lực lượng nòng cốt tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Cùng với đó, hội quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nâng cao đời sống văn hóa và tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hơn 130 đại biểu là đại diện cho các chi hội, tổ hội trên toàn tỉnh tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh với tôn chỉ, mục đích “Chăm sóc và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; đoàn kết, gắn bó hội viên với tổ chức hội”. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại Đại hội Hội Cựu giáo chức Việt Nam tháng 11/2024: “Ở đâu có giáo dục, ở đó có Hội Cựu giáo chức”, chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh từ hội cơ sở, chi hội, tổ hội.

Phấn đấu tập hợp trên 95% nhà giáo nghỉ hưu tham gia tổ chức hội; 100% cán bộ Tỉnh hội và cán bộ hội cơ sở ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, lưu trữ thông tin; 80% hội cơ sở đạt chuẩn “Hội Cựu giáo chức cơ sở vững mạnh”.

Ông Trác Quang Lâm – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Cẩm Bình phát biểu tham luận với nội dung: Phát huy truyền thống đất học Cẩm Bình, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức hoạt động tại các chi hội, tổ hội; phát huy vai trò, trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ cựu giáo chức trong tham gia các hoạt động giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên và phát huy những đóng góp thiết thực của cựu giáo chức đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Lê Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Cựu giáo chức tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những đóng góp thiết thực của đội ngũ cựu giáo chức trong đồng hành cùng ngành giáo dục, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các thế hệ nhà giáo nghỉ hưu; tăng cường phối hợp với ngành giáo dục trong tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và phát triển giáo dục tại địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh khóa mới gồm 29 đồng chí. Ông Trần Hữu Doãn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh khóa IV được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt nhận nhiệm vụ.