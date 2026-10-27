Ông Trần Hữu Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh PC

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh cùng hơn 130 đại biểu đại diện cho các chi hội, tổ hội trên toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ IV (2019–2026), dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và tổ chức bộ máy, Hội vẫn duy trì hoạt động, từng bước đổi mới phương thức tập hợp hội viên. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Hội chủ động phối hợp với các địa phương kiện toàn tổ chức. Đến thời điểm tổng kết, 65/67 xã, phường đã thành lập, sáp nhập Hội theo địa bàn mới, với hơn 8.000 hội viên.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh PC

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh PC

Đáng chú ý, thông qua chương trình phối hợp “4 cùng” với ngành Giáo dục, các cấp Hội đã tích cực tư vấn, góp ý hoạt động giáo dục; vận động hàng trăm học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại trường, đồng thời hỗ trợ miễn phí cho nhiều em còn hạn chế về kiến thức. Những việc làm này cho thấy kinh nghiệm của các nhà giáo nghỉ hưu vẫn đang được chuyển hóa thành hành động thiết thực, góp phần nâng đỡ học trò và chia sẻ khó khăn với nhà trường

Không chỉ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, Hội còn duy trì các hoạt động chăm lo đời sống hội viên. Quỹ “Thắm tình đồng nghiệp” trở thành điểm tựa cho những người đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, hàng nghìn lượt hội viên được thăm hỏi, hỗ trợ, mừng thọ; tình đồng nghiệp cũng được gìn giữ qua sự sẻ chia và những cuộc tiễn đưa đầy nghĩa tình.

Nhà giáo Ưu tú Trần Hữu Doãn báo cáo tổng kết hoạt động Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V. Ảnh PC

Tinh thần trách nhiệm còn được thể hiện qua các hoạt động vì cộng đồng. Hội viên cựu giáo chức đóng góp gần 1 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Trước những thiệt hại do lũ lụt, Hội cùng các đơn vị liên quan vận động, hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trên địa bàn dân cư, nhiều cựu giáo chức tiếp tục nêu gương trong xây dựng Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ hiến đất, góp công mở đường đến xây dựng vườn mẫu, chăm sóc cảnh quan, những việc làm thiết thực tiếp tục thể hiện trách nhiệm của người thầy đối với quê hương.

Một dấu ấn khác là việc Hội biên soạn, phát hành các cuốn sách Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Hà Tĩnh 1988–2024 và Nhà giáo Liệt sĩ trên quê hương Hà Tĩnh, góp phần lưu giữ tư liệu, tôn vinh các thế hệ nhà giáo tiêu biểu và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động ở cơ sở, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi hội, tổ hội và phát huy hơn nữa vai trò của cựu giáo chức trong các hoạt động giáo dục tại địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại đại hội. Ảnh PC

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, ghi nhận những đóng góp của Hội đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của địa phương. Ông đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương trong tư vấn, phản biện, góp ý chính sách; đồng thời đồng hành cùng nhà trường trong công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và truyền thống cho học sinh.

Bước vào nhiệm kỳ V (2026–2031), Hội xác định phương châm “Đoàn kết – Trí tuệ – Nêu gương – Tình thương – Trách nhiệm”, hướng tới xây dựng tổ chức vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và phát huy hiệu quả kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu. Hội đặt mục tiêu vận động trên 95% nhà giáo nghỉ hưu tham gia tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phối hợp với ngành Giáo dục.

Cùng với đó, Hội dự kiến thành lập Câu lạc bộ Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục triển khai chương trình “Tri ân các Nhà giáo Liệt sĩ Hà Tĩnh”. Theo kế hoạch của Hội, hiện còn 55 nhà giáo liệt sĩ quê hương chưa tìm thấy mộ phần. Việc sưu tầm tư liệu, kết nối thông tin và giáo dục truyền thống vì thế tiếp tục là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh PC

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh khóa V gồm 29 thành viên. Ông Trần Hữu Doãn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khóa IV, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026–2031.