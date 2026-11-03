Ông Trần Đức Hùng làm Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị (phải) trao quyết định và chúc mừng ông Trần Đức Hùng. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Chiều 2-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị dự và trao quyết định cho tân Cục trưởng Trần Đức Hùng.

Ông Trần Đức Hùng sinh năm 1982, quê ở tỉnh Phú Thọ: trình độ Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Đức Hùng từng giữ các vị trí công tác như: Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh; Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Như vậy, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hiện có Cục trưởng Trần Đức Hùng và các Phó Cục trưởng: Phạm Hồng Lượng, Nguyễn Hữu Thiện, Triệu Văn Lực, Nguyễn Văn Diện, Đoàn Hoài Nam, Hà Hải Bình.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp và kiểm lâm trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.