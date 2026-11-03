Ông Trần Đức Hùng làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Đức Hùng, Phó cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính), được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Ông Trần Đức Hùng nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trần Đức Hùng sinh năm 1982, quê Phú Thọ, có trình độ cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông từng giữ các chức vụ: Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan thuộc Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh; Phó cục trưởng Cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

Theo Quyết định 138/QĐ-BNNMT ngày 1/3/2025, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp và kiểm lâm trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.

Cục thực hiện các nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các loài động vật, thực vật rừng và hệ sinh thái rừng.

Các nhiệm vụ khác gồm phát triển rừng, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản, tổ chức sản xuất lâm nghiệp; giảm phát thải khí nhà kính trong lâm nghiệp và carbon rừng; thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.