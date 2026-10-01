Ông Trần Đình Quân giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM

Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng cùng phó giám đốc Nguyễn Minh Chánh (thứ ba từ trái sang) trao quyết định cho các cán bộ.

Theo đó, ông Vũ Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số NN-MT, được điều động về công tác tại Bộ NN-MT;

Ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM;

Ông Nguyễn Hoàng Trọng Tín, phó Chánh Văn phòng Sở, được điều động và bổ nhiệm giữ chức phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Văn Quyết, phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ;

Ông Nguyễn Chiến Thắng, phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai số 23.

Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM chúc mừng ông Trần Đình Quân (thứ 4 từ trái) và ông Nguyễn Chiến Thắng

Theo ông Thắng, công việc của các cán bộ liên quan trực tiếp đến đất đai, môi trường, nông nghiệp, tài nguyên và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, quyết định đúng nhưng chậm thì nhiều khi cơ hội đã qua, còn quyết định nhanh mà không chắc pháp lý thì có thể để lại hậu quả lâu dài. Phải đúng, trúng, nhanh và chịu trách nhiệm. phải thể hiện bằng chất lượng công việc, tiến độ hồ sơ, sự phối hợp trong nội bộ và sự hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp.