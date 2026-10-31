Ông Trần Đình Hưng giữ chức Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ

Sáng 31/10, tại TPHCM, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ đối với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại dự hội nghị và phát biểu giao nhiệm vụ. Cùng dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo chủ chốt Cục III cùng công chức Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 988/QĐ-TTCP ngày 28/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Đình Hưng.

Theo quyết định, Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ kể từ ngày 5/11/2026.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm thi hành của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Cục III và ông Trần Đình Hưng.

Trước đó, ngày 30/10, ông Trịnh Văn Cường, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; ông Trịnh Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục IX được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Trong tuần Thanh tra Chính phủ cũng công bố một số quyết định nhân sự khác: Ông Lê Xuân Chương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI), Thanh tra Chính phủ.

Ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kiêm Trưởng ban Nghiên cứu chuyên đề, Thanh tra Chính phủ.