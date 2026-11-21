Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 20/11, Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) ghi nhận vừa thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Trong đó, ông Trần Bá Dương, người đứng đầu Tập đoàn Trường Hải (Thaco), đã không còn là Chủ tịch HĐQT công ty nông nghiệp này. Người thay thế là ông Trần Đăng Khoa.

Vài ngày trước khi thay đổi người đứng đầu HĐQT, Thaco Agri tăng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ. Theo công bố gần nhất của doanh nghiệp này, Thaco nắm 75% vốn tại đây, còn lại thuộc sở hữu của ông Dương và gia đình.

Thaco Agri hiện có 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Từ khi thành lập đến nay, công ty rót tổng cộng 42.500 tỷ đồng để cải tạo đất, phát triển các vườn cây ăn trái nhiệt đới và chăn nuôi hữu cơ theo hướng tích hợp, tuần hoàn trên nền tảng công nghiệp. Công ty cũng lên kế hoạch làm các dự án trồng sâm, dược liệu, lúa và chăn nuôi gia cầm tại miền Bắc và miền Trung.

Chia sẻ tại hội nghị đối tác chiến lược cuối tuần trước, ông Trần Bá Dương cho biết năm nay Thaco Agri xuất khẩu hơn 214.400 tấn chuối và ghi nhận doanh thu 242 triệu USD. Đây là mặt hàng chủ lực hiện tại với diện tích vùng trồng 9.700 ha, trong đó 6.500 ha cho thu hoạch.

Ông Trần Bá Dương. Ảnh: VGP.

Ông Dương ước tính tổng nguồn thu từ chuối, các loại cây ăn trái khác và chăn nuôi bò của Thaco Agri năm sau đạt 18.000-20.000 tỷ đồng, đóng góp 20% doanh thu toàn tập đoàn.

Thaco Agri đã chốt đơn xuất khẩu hơn 680.000 tấn chuối trong năm sau với giá trị khoảng 498 triệu USD. Khối lượng này tương đương 37.000 container, lớn hơn sản lượng 3 năm qua cộng lại. Giá bán bình quân đạt 0,7 USD mỗi kg, tương đương 18.000 đồng.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất với khoảng 500.000 tấn, sau đó tới Nhật Bản 150.000 tấn. Số ít còn lại bán cho đối tác ở Hong Kong và Singapore.

Một số nhà phân phối lớn ở Trung Đông và châu Âu cũng đặt hàng, nhưng doanh nghiệp này phải từ chối do sản lượng không đủ cung ứng. Công ty dự tính mở rộng vùng trồng lên 16.700 ha vào cuối năm sau để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh.

Về tân Chủ tịch Thaco Agri, ông Trần Đăng Khoa cũng là doanh nhân quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với biệt danh “Khoa khàn”. Dù có nhiều năm hoạt động trong ngành, ông khá kín tiếng trước truyền thông.

Ông Khoa là người sáng lập và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp hiện thuộc hệ sinh thái Thaco. Năm 2016, ông chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh cho ông Trần Bá Dương.

Đến cuối năm 2025, khi Đại Quang Minh đề xuất đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Khoa trở lại ghế Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này thay ông Dương.

Với việc tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Thaco Agri, ông Trần Đăng Khoa hiện giữ vai trò đứng đầu HĐQT tại hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco.