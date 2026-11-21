Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco), không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này. Người thay thế là ông Trần Đăng Khoa.

Ông Trần Bá Dương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Thaco Agri từ giữa năm 2020. Đây là giai đoạn ông đẩy mạnh tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, sau khi Thaco tiếp nhận và tái cấu trúc các dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và Tây Nguyên.

Thaco Agri có tiền thân là Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI, thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 900 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông khi thành lập gồm Công ty CP Ô tô Trường Hải sở hữu 70% vốn, ông Trần Bá Dương nắm 19% và ông Đỗ Xuân Diện sở hữu 11%.

Ông Trần Bá Dương rời ghế Chủ tịch Thaco Agri.

Người kế nhiệm là doanh nhân bất động sản

Ông Trần Đăng Khoa là doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với biệt danh “Khoa khàn”. Ông là người sáng lập và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp hiện thuộc hệ sinh thái Thaco.

Năm 2016, ông Khoa chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh cho ông Trần Bá Dương. Đến cuối năm 2025, khi doanh nghiệp này đề xuất đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Khoa trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT, thay ông Dương.

Với việc tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Thaco Agri, ông Trần Đăng Khoa hiện đứng đầu HĐQT tại hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco là Đại Quang Minh và Thaco Agri.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước khi thay đổi người đứng đầu HĐQT, Thaco Agri đã tăng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 4.000 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối năm 2027

Thaco Agri hiện phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng tích hợp và tuần hoàn trên tổng diện tích khoảng 95.000ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Các hoạt động chính gồm trồng trọt, chăn nuôi, kết hợp công nghiệp hóa và số hóa quản lý sản xuất.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối, gấp khoảng 3,2 lần năm 2026. Đồng thời, tổng đàn bò dự kiến được nâng lên 200.000 con, sản lượng phân bò ủ hoai phục vụ trồng trọt và cải tạo đất đạt 550.000 tấn.

Theo ông Trần Bá Dương, Thaco Agri đã chốt đủ đơn hàng xuất khẩu chuối cho năm 2027, với sản lượng dự kiến tương đương khoảng 37.000 container, vượt tổng khối lượng xuất khẩu của ba năm gần nhất cộng lại.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực với sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn, gấp 4 lần năm 2026. Ông Dương ước tính sản lượng này có thể giúp doanh nghiệp chiếm khoảng 22% thị phần chuối tại Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, Thaco Agri đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 150.000 tấn chuối, tương đương 14% thị phần. Phần sản lượng còn lại dự kiến được phân phối tới các đối tác tại Hong Kong và Singapore.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Thaco Agri tăng quy mô vốn và đặt mục tiêu mở rộng mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản trong năm tới.